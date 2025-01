Un’altra settimana de Il Paradiso delle Signore sta giungendo al termine e in molti non vedono già l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti dopo la solita pausa del weekend. La nota soap tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì su Rai Uno alle 16 e con le sue interessanti vicende riesce sempre a catturare non poco l’attenzione, in termini di ascolti infatti i risultati sono ottimi.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni sulla soap, queste rivelano cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda lunedì 13 gennaio 2025. Come al solito novità e colpi di scena non mancheranno e faranno incuriosire non poco i tantissimi fan che quotidianamente seguono la soap. Preoccupata per Irene dopo ciò che l’amica le ha confidato, Clara deciderà di parlare ad Alfredo dei problemi che la Cipriani ha con il fisco e lui deciderà di aiutarla quando incontrerà per la seconda volta l’esattore.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 gennaio 2025: Tancredi decide chi sarà il nuovo direttore alla GMM

I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno ad altre interessanti novità dopo la pausa del fine settimana. Puntata dopo puntata l’amata soap riesce sempre a tenere incollati al televisore moltissimi telespettatori che sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. Stando alle anticipazioni nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 13 gennaio 2025 Rosa incontrerà Tancredi per caso, potrebbe essere lui l’uomo di potere che la cartomante ha predetto quando le ha letto i tarocchi?

Nel frattempo Enrico incontrerà il magistrato Massi di persona, lui però spegnerà tutte le sue speranze in modo definitivo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Tancredi ha deciso chi svolgerà alla Galleria Milano Moda il ruolo di nuovo direttore. Di chi si tratta? Al momento non sono trapelati altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per saperne di più.