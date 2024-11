Le vicende dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore continuano ad incuriosire non poco i telespettatori, in molti infatti si chiedono cosa succederà nelle prossime puntate. Le anticipazioni trapelate sul web rivelano interessanti novità e colpi di scena in merito alla puntata che andrà in onda domani, giovedì 28 novembre 2024. La nota soap opera tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e puntata dopo puntata riesce sempre ad incuriosire non poco i fan. Questi restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà, gli episodi però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Matteo dopo ciò che è successo stava prendendo in considerazione la possibilità di lasciare per sempre Milano. Il ragazzo ha preso una decisione dopo aver parlato con Concetta, lui sperava in un miracolo ma la donna gli ha detto che Maria non ha cambiato idea sul loro matrimonio, non vuole più sposarlo dopo ciò che ha fatto. Le anticipazioni di giovedì 28 novembre 2024 rivelano che Silvana chiederà a Marcello di perdonare il fratello perché non vuole che vada via, lui però non è ancora pronto e gli dirà addio.

I telespettatori assisteranno ad altri interessanti colpi di scena nelle prossime puntata de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni relative all’episodio di giovedì 28 novembre 2024 fanno sapere che Alfredo sarà davvero felice e festeggerà la vendita del cambio che lui ha progettato. Nel frattempo Elvira riceverà una telefonata da parte della nonna.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano poi che in galleria una cliente in dolce attesa avrà un malore e in preda alla preoccupazione Marta chiamerà Enrico per chiedere il suo aiuto. Intanto, dopo il loro passionale bacio Jerome stupirà Clara con una proposta. Quale? La inviterà a trascorrere le festività natalizie in Francia insieme a lui per poterle presentare i suoi genitori.

