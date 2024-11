Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative alla puntata che andrà in onda domani, mercoledì 27 novembre 2024, annunciato tante novità e colpi di scena che stupiranno non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima soap opera in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Nelle precedenti puntate de Il paradiso delle Signore Elvira ha dovuto fare i conti con alcuni malori e dopo che Mirella le ha fatto notare che poteva essere in dolce attesa ha fatto delle analisi. Lei e Salvo hanno da poco scoperto che presto avranno un bambino, entrambi sono al settimo cielo ma devono trovare il modo di annunciare la novità ai familiari. Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che nell’episodio di mercoledì 27 novembre 2024 Elvira capirà che quella del fidanzato è la soluzione migliore, cioè convolare a nozze al più presto. Dopo aver accettato la sua proposta di matrimonio rivelerà la novità alle sue amiche Veneri.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 novembre 2024: Giulia e Odile discutono, Tancredi accetta di aiutare Umberto

Marta scoprirà che il padre non sta vivendo un periodo sereno a causa dei suoi problemi economici. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che ci sarà ancora molta tensione alla Galleria Milano Moda tra Giulia e Odile, tra loro scoppierà un’accesa discussione davanti a Tancredi. Quest’ultimo nel frattempo deciderà di aiutare Guarnieri accettando la sua richiesta, cioè quella di acquistare alcune quote della Galleria Milano Moda per far fronte alle sue difficoltà economiche.

Umberto ha quindi proposto a Tancredi di diventare il socio di maggioranza in cambio di un’immediata liquidità per risolvere la sua crisi e lui accetterà. Cos’altro succederà nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 27 novembre 2024? Le anticipazioni de Il paradiso delle Signore fanno sapere che Agata racconterà la verità su Matteo alle Veneri e Irene si recherà da lui per affrontarlo. Perico confesserà alla madre che vuole lasciare per sempre Milano.