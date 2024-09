Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, 20 settembre 2024: Armando sospetta di Enrico

Anche nella giornata di oggi, venerdì 20 settembre 2024, va in onda una nuova puntata de Il paradiso delle signore 9 nel pomeriggio di Rai 1; scopriamo ora nel dettaglio cosa ci rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Raiplay. Adelaide e Odile sono riuscite a riconciliarsi dopo gli iniziali screzi e, ora, la Contessa vorrebbe presentare ufficialmente sua figlia al Circolo e le chiede così di accompagnarla. In tutto ciò, però, la ragazza confessa a sua madre di sentirsi a disagio nel considerarla tale: c’è qualcosa che ancora la turba.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntate 18-19 settembre 2024/ Salvatore fa una scoperta su Elvira

Nel frattempo, Marcello vorrebbe aspirare a qualcosa di più importante per il suo futuro professionale e non gli dispiacerebbe avventurarsi nel mondo dell’Alta Moda; il suo obiettivo, infatti, è arrivare a creare una collezione con il marchio Paradiso. Troverà l’appoggio dei colleghi? Intanto, proseguendo sempre con le anticipazioni di oggi, Armando inizia a nutrire dei sospetti nei confronti di Enrico: c’è qualcosa che non lo convince…

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 13 settembre 2024/ Odile getta la famiglia nello scandalo!

Il paradiso delle signore 9, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 9, l’intervista di Rosa a Odile ha ricevuto ampi consensi a Villa Guarnieri da parte delle Veneri. Intanto, Elvira ha scoperto il motivo per cui i suoi genitori sono contrari al fidanzamento con Salvatore e ad aiutarla ci pensa Concetta, che cerca di parlare con la madre per mettere una buona parola; intanto, però, lo stesso Salvatore ha scoperto qualcosa di segreto che la fidanzata non gli ha rivelato.

Intanto le Veneri sono entusiaste dell’organizzazione del nuovo concorso “nuova divisa”, mentre Marta è intenzionata a restaurare un suo vecchio teatrino da destinare ai bambini della casa-famiglia, in occasione della festa; la donna chiede così aiuto ad Armando, il quale tuttavia teme di non riuscire, ma alla fine il teatrino viene aggiustato e consegnato in tempo per la festa e Marta scopre che è frutto del lavoro di Enrico. Intanto Giulia Furlan, la nuova stilista della Galleria Moda Milano, offre ad Umberto una proposta lavorativa…

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 12 settembre 2024/ Marta si scontra con un nuovo arrivato

Il paradiso delle signore 9, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate de Il paradiso delle signore 9 vanno in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle ore 16.00; oltre alla visione in tv, il pubblico può seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma di Raiplay.