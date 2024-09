Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, 18-19 settembre 2024: Rosa intervista Odile

Il paradiso delle signore 9 va in onda anche oggi e domani pomeriggio, mercoledì 18 e giovedì 19 settembre 2024, con nuove puntate; secondo le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Odile decide di farsi intervistare da Rosa e quest’ultima riceve i complimenti dalle Veneri per il suo operato, commentato a Villa Guarnieri con estrema soddisfazione. Nel frattempo Concetta tenta di parlare con la madre di Elvira e mette una buona parola sul fidanzamento della ragazza con Salvatore; quest’ultimo, però, scopre che la fidanzata gli ha nascosto qualcosa…

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 13 settembre 2024/ Odile getta la famiglia nello scandalo!

Nel frattempo è tutto pronto per il concorso “nuova divisa”, nato da un’involontaria intuizione di Mirella, e tra le Veneri regna l’entusiasmo. Intanto Marta ha chiesto ad Armando di aiutarla a restaurare il teatrino destinato ai bambini della casa-famiglia, ma l’uomo teme di non riuscire a soddisfare tale esigenza in tempo; alla fine la donna riceve il teatrino per la festa e scopre che ad averlo restaurato è stato Enrico. Nel frattempo, Umberto riceve un’inaspettata proposta lavorativa da Giulia Furlan, nuova stilista della Galleria Moda Milano.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 12 settembre 2024/ Marta si scontra con un nuovo arrivato

Il paradiso delle signore 9, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 9, Elvira scopre finalmente il motivo per cui il padre non intende accettare il suo fidanzamento con Salvatore; la ragazza, confidandosi con Concetta, le svela che il motivo di tanta contrarietà è l’origine meridionale del fidanzato. Intanto Odile finisce al centro di un vero e proprio scandalo che travolge l’intera famiglia di Sant’Erasmo; Tancredi rimedia fissando un’intervista con Adelaide e con Odile al suo fianco, ma la ragazza fugge sentendosi sotto pressione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 9, puntate 10 - 11 settembre 2024/ Odile si confronta con Adelaide

Mamma e figlia provano a riconciliarsi e a riprendere in mano il proprio rapporto, mentre Tancredi è furioso con la giovane ragazza che ha rovinato l’organizzazione dell’intervista ma lei riesce a rimediare, e chiede di essere intervistata da Rosa. Nel frattempo Mirella, giunta a lavoro con la divisa scolorita, lancia l’idea di un nuovo concorso per rinnovare le divise delle Veneri; intanto alla Galleria Moda Milano è arrivata una nuova stilista di nome Giulia, mentre Marta vorrebbe restaurare un suo vecchio teatrino in tempo per la festa di compleanno di Michelino, figlio di Mirella, e per tutti i bambini della casa-famiglia.

Il paradiso delle signore 9, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Il paradiso delle signore 9 va in onda tutti i pomeriggi su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.00; il pubblico può anche seguire tutte le puntate della soap opera in streaming utilizzato la piattaforma di Raiplay.