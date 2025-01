Novità in arrivo a Il Paradiso delle Signore. Nella popolare soap opera di Rai 1 farà il suo debutto un nuovo personaggio, interpretato da Cloris Brosca, l’indimenticabile “zingara” della TV. L’attrice ha raggiunto la celebrità nel 1994 grazie al ruolo della cartomante nel programma Luna Park. Il gioco finale, reso iconico dalla sua interpretazione, conquistò così tanto il pubblico da diventare uno spin-off di enorme successo, trasmesso per quasi otto anni e condotto inizialmente da Giorgio Comaschi e successivamente da Stefano Sarcinelli. E ora, chi interpreterà Cloris nel celebre magazzino di moda milanese? Naturalmente, una cartomante.

Il paradiso delle signore, Pietro Genuardi costretto a lasciare: "Ho una malattia grave"/ Annuncio choc

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, Cloris Brosca entrerà a far parte de Il Paradiso delle Signore nel ruolo di Amalia Rubino, una cartomante ingaggiata da Roberto Landi, interpretato dall’attore Filippo Scarafia. Roberto, con quest’idea, intende alimentare i sogni e le speranze delle clienti del prestigioso magazzino, curiose di sapere cosa riserverà loro il nuovo anno, il 1966 nella Milano della serie, in una trama che richiama le nostre stesse aspettative per il 2025.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 11 ottobre 2024/ Mirella in crisi dopo il ritorno di Clara

Cloris Brosca è la new entry de Il Paradiso delle Signore: tutto sulla “zingara” della tv

Per Cloris Brosca, il ruolo nella soap di Rai 1 segna un importante ritorno in televisione. Dopo l’enorme successo come “zingara” nel programma Luna Park, l’attrice ha condotto I Fatti Vostri su Rai 2 tra il 2000 e il 2001. Nello stesso periodo, ha preso parte ad alcuni episodi de La Squadra sempre su Rai 2, mentre nel 2006 è entrata nel cast di Raccontami, recitando al fianco di attori del calibro di Massimo Ghini e Lunetta Savino. Nel 2002, invece, ha prestato la sua voce come narratrice nel docufilm Il mio amico Massimo, dedicato a Massimo Troisi.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 10 ottobre 2024/ Clara ritorna a Milano, ma Mirella...

Ma cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore? Secondo le anticipazioni diffuse sul web, Enrico dovrà separarsi dalla figlia Anita, che partirà per Brescia per raggiungere la madre superiore. Nel frattempo, Giulia troverà una soluzione per salvare la commessa alla Galleria Milano Moda, dopo che il Paradiso ha perso l’affare con gli inglesi. Parallelamente, Irene farà una scoperta che la metterà in difficoltà: dovrà affrontare un grave problema con il fisco. Elvira, invece, si prepara a salutare le sue coinquiline, pronta a iniziare una nuova vita nella casa che condividerà con Salvo.