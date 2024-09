Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, 25-26 settembre 2024: Roberto fa una proposta a Rosa

Oggi e domani pomeriggio, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre 2024, vanno in onda due nuove puntate de Il paradiso delle signore 9 su Rai1; secondo le anticipazioni riportate sul sito di Raiplay, Marcello “frega” Umberto e riesce ad incontrare l’Aga Khan prima di lui grazie alle informazioni fornite da Matteo. Lo stesso Matteo, inoltre, si ritrova a parlare di Maria insieme a Odile; nel frattempo, Rosa è allettata dalla proposta di Roberto che vorrebbe fare una serie di interviste alle Veneri, con il tema “La prima volta”.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 20 settembre 2024/ Adelaide fa una richiesta a Odile

Nel frattempo Odile, desiderosa di ottenere la sua indipendenza economica, ottiene un colloquio di lavoro ma non sa che Adelaide ha in mente qualcosa per lei; intanto, Salvo riesce ad ottenere un appuntamento con il padre di Elvira per parlarsi e ottenere l’approvazione del loro fidanzamento. Umberto vorrebbe ostacolare Marcello nella sua iniziativa e decide di fare pressione su Matteo, mentre Armando continua a sospettare di Enrico e lo pizzica con una foto di una bambina in mano; intanto Marta, incaricata da Matilde di recuperare i disegni di alcuni progetti del padre, scopre che sono finiti tra le mani di Tancredi.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntate 18-19 settembre 2024/ Salvatore fa una scoperta su Elvira

Il paradiso delle signore 9, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 9, Adelaide e Odile si sono riavvicinate e la ragazza vorrebbe ottenere un lavoro per diventare libera ed economicamente indipendente, senza però chiedere l’aiuto della madre. Nel frattempo, Elvira è sempre più sofferente per i contrasti con i genitori e la situazione si ripercuote sull’umore di Salvo, che pare sempre più irrequieto.

Intanto Marcello vorrebbe rilanciare il prestigio del Paradiso e portare l’azienda ad avventurarsi nel mondo dell’Alta Moda, creando una collezione con il marchio Paradiso; intanto Armando sospetta di alcuni comportamenti di Enrico mentre Marta torna in contatto con Matilde e riceve da lei una telefonata. La Frigerio vorrebbe infatti recuperare i disegni di alcuni progetti del padre, che ha accidentalmente lasciato a Milano prima della sua partenza per l’America…

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 13 settembre 2024/ Odile getta la famiglia nello scandalo!

Il paradiso delle signore 9, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Il paradiso delle signore 9 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi di Rai1 a partire dalle ore 16.00; oltre alla visione in tv, il pubblico ha anche a disposizione la modalità streaming attraverso la piattaforma di Raiplay.