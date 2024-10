Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, 7-8 ottobre 2024: sfida a distanza tra Botteri e Giulia

Ha inizio una nuova settimana e, con essa, vanno in onda nuove puntate de Il paradiso delle signore 9 nelle giornate di oggi e domani, lunedì 7 e martedì 8 ottobre 2024; ma cosa succederà in questi nuovi appuntamenti televisivi, secondo le anticipazioni rivelate sul sito di Raiplay? Dopo la sua prima volta con Salvo, Elvira si confida con Irene, alla quale però chiede di non parlarne con nessuno, e poi si apre a Mirella; Enrico, intanto, è sempre più intenzionato a licenziarsi e ad abbandonare il Paradiso ma Armando cerca in tutti i modi di convincerlo a rimanere.

Nel frattempo prosegue imperterrita la sfida a distanza tra Botteri e Giulia; il primo si è accaparrato il bisso, prezioso tessuto indispensabile per creare l’abito clou della collezione Costa Smeralda, la seconda ha invece realizzato il primo prototipo presso la Galleria Milano Moda. La Furlan, inoltre, cerca di avvicinarsi a Tancredi ma lui allontana tale approccio; al contempo, le suggerisce di studiare di nascosto le strategie del Paradiso per prepararsi al meglio alla sfida.

Il paradiso delle signore 9, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 9, Vittorio ha deciso di non denunciare Tancredi dopo il loro incontro-scontro avvenuto in seguito al grande ed atteso ritorno di Conti al Paradiso; intanto Armando ha ricevuto notizia da Enrico che vorrebbe abbandonare il suo lavoro e licenziarsi.

Nel frattempo Odile avanza una suggestiva proposta legata ad una possibile nuova campagna pubblicitaria per la Galleria Milano Moda, mentre Elvira si è ritrovata ad un bivio ma alla fine ha preso una sofferta decisione; la ragazza non ha rinunciato al suo amore per Salvo ma, seguendo il suo cuore, ha però dovuto interrompere i rapporti con suo padre.

Il paradiso delle signore 9, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Il paradiso delle signore 9 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 16 nei pomeriggi di Rai 1; il pubblico ha la possibilità di seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma di Raiplay.