Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, 4 ottobre 2024: Elvira rompe con suo padre

Domani pomeriggio, venerdì 4 ottobre 2024, va in onda su Rai1 l’ultima puntata settimanale de Il paradiso delle signore 9 prima del weekend; scopriamo ora nel dettaglio quali sono le anticipazioni di questo nuovo appuntamento televisivo, riportate sul sito di Raiplay. Vittorio ha fatto il suo grande ritorno al Paradiso per la felicità di tutti, ma con Tancredi si accendono le tensioni; il di Sant’Erasmo rivela infatti ad Umberto di aver preso la sua pistola e con Conti ci sarà un vero e proprio incontro-scontro, al termine del quale Vittorio deciderà di non denunciarlo e di non proferire parola con nessuno.

Nel frattempo Enrico comunica ad Armando la sua decisione di licenziarsi, dopo quanto è stato scoperto sul suo conto, mentre Odile si dimostra sempre più intraprendente e propone un’idea originale da affidare alla Galleria Milano Moda per una nuova campagna pubblicitaria; intanto Elvira ha deciso di seguire il suo cuore e di non voler rinunciare al suo amore per Salvatore, e comunica al fidanzato di aver interrotto i rapporti col padre.

Il paradiso delle signore 9, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 9, Roberto annuncia il ritorno di Vittorio al Paradiso ma il Conti non sa che Tancredi sta meditando vendetta contro di lui, e i due arrivano presto all’incontro-scontro. Nel frattempo Odile ha fatto il suo ingresso nel circolo ma, trasgredendo le regole, inizia subito a far parlare di sé; Giulia Furlan ottiene invece l’esclusiva per la fornitura di alcuni materiali e “frega” Botteri, in uno scontro tra stilisti che si fa sempre più acceso.

Intanto Elvira arriva ad un bivio e deve decidere se rinunciare o meno all’amore per Salvatore pur di salvaguardare i rapporti in famiglia; Marcello, invece, propone a Odile di lavorare al Paradiso con lui mentre Enrico, sempre al centro di numerosi sospetti soprattutto da parte di Armando ed inerenti alla sua reale identità, si convince che è meglio abbandonare il suo lavoro.

Il paradiso delle signore 9, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Il paradiso delle signore 9 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi di Rai 1 a partire dalle ore 16.00; il pubblico ha la possibilità di vedere le puntate anche in streaming sulla piattaforma di Raiplay.