Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 26 aprile: Marcello cerca di incastrare Umberto

Il Paradiso delle Signore torna dopo la pausa del 25 aprile nella giornata di domani, con una nuova puntata fitta di eventi. Il nuovo appuntamento andrà in onda subito dopo La volta buona allietando il lungo pomeriggio del pubblico, ansioso di conoscere le sorti dei protagonisti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore suggeriscono che Marcello abbia preso ormai del tutto coscienza che Umberto abbia fatto di tutto per raggirarlo. L’imprenditore, però, dovrà trovare delle prove che bastino ad incastrarlo altrimenti sarebbe tutto inutile. Vito scopre che Maria e Matteo si sono ufficialmente fidanzati e questo lo spinge a prendere una decisione molto drastica. Tancredi scopre la verità su Matilde e Vittorio e comincia a sentire una rabbia che non riesce a controllare.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 26 aprile: Marcello cerca prove contro Umberto

Marcello ha ormai capito benissimo che dietro l’affare Hofer e la truffa che lo ha messo nei guai ci fosse Umberto. L’imprenditore si è reso conto di tutto parlando con Flora che lo ha avvisato dello strano atteggiamento del Guarnieri. Ora, Marcello vuole incastrarlo e chiede aiuto di nuovo a Flora per trovare una prova schiacciante che possa metterlo con le spalle al muro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Vito viene a sapere del fidanzamento tra Maria e Matteo. Nonostante Ciro gli avesse chiesto di insistere per tornare con la figlia, l’uomo desiste e decide di chiudere definitivamente con la sua ex. Matilde, invece, riferisce a Tancredi che presto andrà a vivere insieme a Vittorio e lui finge di essere felice per la coppia ma la realtà è ben diversa…Salvatore finalmente trova il coraggio di dichiarare il suo amore ad Elvira.

Il paradiso delle signore 8: dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 8, Vittorio ha rinunciato ad amministrare una parte del patrimonio di Adelaide e a proporsi di sostituirlo si fa avanti Umberto. Marcello, dopo aver parlato con Flora, comincia a capire possa essere stato Guarnieri a truffarlo.

Matilde e Vittorio decidono di andare a vivere insieme dopo essersi ritrovati, ma prima Marta chiede un confronto con la rivale in amore per chiare tutta la situazione. Maria e Matteo decidono di scappare insieme a Parigi per viversi il proprio amore e affrontano Ciro il quale non approva per nulla il loro fidanzamento.











