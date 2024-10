Pietro Genuardi lascia Il paradiso delle signore: “Ho una grave malattia nel sangue, devo curarmi”

Da quattro stagioni veste i panni di Armando Ferraris ne Il paradiso delle signore ma nelle prossime puntate non lo vedremo più in onda. L’attore Pietro Genuardi ha fatto uno scioccante annuncio, ha una grave patologia del sangue e per questo deve sottoporsi a cicli di chemioterapia che lo terranno per diverso tempo lontano dal set. “È trascorso un mese da quando ho incontrato all’inaugurazione a palazzo Velli tutti voi durante l’apertura della mostra dedicata al Paradiso delle Signore. Poi sono scomparso dai radar.” ha premesso l’attore per poi aggiungere: “Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo.”

Pietro Genuardi, Armando Ferraris ne Il paradiso delle signore ha annunciato di doversi prendere una pausa dal set per dedicarsi alle cure della sua importante patologia: “Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda”. Attualmente si trova ricoverato presso il Policlinico Umberto I ed ha voluto ringraziare i medici del dipartimento di oncoematologia perché grazie al loro tempestivo intervento hanno evitato un esito drammatico della patologia ma ha sottolineato anche la loro estrema empatia e sensibilità che gli sta permettendo di affrontare questo difficile percorso.

Il paradiso delle signore, Pietro Genuardi e l’annuncio choc sulla malattia: “Sarà lunga ma voglio vivere”

Nel suo lungo messaggio su Instagram in cui ha annunciato di avere una patologia del sangue, Pietro Genuardi ha rivelato che il percorso sarà lungo ma lui non ha nessuna intenzione di arrendersi: “È difficile, sarà lunga ma l’amore di mia moglie Linda, di mio figlio Jacopo e di mio padre con una buona dose di preghiera e i protocolli medici tornerò più in forza di prima. Grazie a ognuno di voi, devo assolutamente vivere almeno altri trent’anni perché voglio stringervi uno per uno e se Dio vorrà manterrò la promessa. Grazie Pietro.” Ed un pensiero lo ha rivolto agli colleghi del set che in questo periodo gli sono stati molto vicino

