Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, 10 ottobre 2024: le preoccupazioni di Mirella

Nuovo appuntamento con Il paradiso delle signore 9 anche nella giornata di domani, giovedì 10 ottobre 2024; cosa succederà nella nuova puntata in onda nel pomeriggio di Rai 1, secondo le anticipazioni riportate sul sito di Raiplay? Il Paradiso è pronto a riaccogliere Clara che, dopo essere partita per fare le gare ciclistiche, annuncia il suo grande ritorno a Milano; tutte le Veneri accolgono la notizia con grande felicità tranne Mirella, che ha sostituito Clara in questo periodo e che quindi teme per il suo posto di lavoro.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 9 ottobre 2024/ Tancredi, la strategia contro il Paradiso

Nel frattempo si scopre il contenuto della telefonata misteriosa ricevuta da Ciro e tenuta nascosta a Concetta; il suo compare siciliano di Partanna gli ha telefonato per chiedergli ospitalità per il figlio Mimmo, che nel mentre si è trasferito a Milano per praticare la professione di poliziotto. Ciro decide alla fine di parlarne con Concetta, la quale però non è affatto contenta all’ipotesi di avere il ragazzo in casa sua.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntate 7-8 ottobre 2024/ Elvira si confida con Irene

Il paradiso delle signore 9, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 9, Ciro ha ricevuto una telefonata da un compare siciliano ma ha deciso di non parlarne con Concetta e di tenergliela nascosta; nel frattempo Elvira è stata travolta dai dubbi quando, in attesa di Salvo per il loro consueto appuntamento mattutino, non l’ha visto arrivare.

Nel frattempo Tancredi si prepara alla sfida al Paradiso e medita una strategia precisa che potrebbe coinvolgere anche Odile; l’uomo vorrebbe infatti sfruttare la figura della figlia di Adelaide per ottenere il successo sperato, ma Umberto glielo impedisce.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 4 ottobre 2024/ Incontro-scontro tra Vittorio e Tancredi

Il paradiso delle signore 9, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate de Il paradiso delle signore 9 vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle ore 16.00; per chi non ha la possibilità di seguire la soap in televisione, è disponibile lo streaming fornito dalla piattaforma di Raiplay.