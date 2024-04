Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 9 aprile 2024: Vittorio si rende conto di amare ancora Marta

Il Paradiso delle signore torna con una nuova puntata, domani martedì 9 aprile 2024, in onda alle 16.00 su Rai 1. Le novità del nuovo appuntamento pongono il focus sul rapporto tra Vittorio e Marta. I due sono rimasti molto insieme negli ultimi tempi e il loro amore sembra riaffiorare.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fanno emergere nuove complicazioni tra Maria e Vito nelle; la ragazza è sempre più convinta che il suo cuore appartenga a Matteo e non riesce a rinunciarci. Affrontare la famiglia Pugliesi e il suo compagno per rivelare la verità non sarà affatto facile per lei, ma l’amore non conosce ragioni.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 9 aprile 2024

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 9 aprile 2024, rivelano che Vittorio non riesce a smettere di pensare a Marta. Il tempo passato insieme per cercare di ottenere l’annullamento del loro matrimonio, gli ha fatto capire di essere ancora innamorato di lei.

Nel frattempo, Tancredi approfitta della complicità tra Vittorio e Marta per poter riconquistare Matilde; con la scusa di aiutarla nel suo progetto, l’uomo passa sempre più tempo con lei. Maria ha preso una decisione: il suo cuore appartiene a Matteo. La giovane prende coraggio e confessa a Vito di non voler stare più con lui.

Il Paradiso delle signore: cosa è successo nelle puntate precedenti

Vittorio e Maria si occupano di ottenere l’annullamento del loro matrimonio. I due, nel doversi districare tra documenti e complessa burocrazia, cominciano a capire di appartenere l’uno all’altra. Maria, invece, ha ottenuto una proposta lavorativa molto importante durante il suo viaggio a Parigi e ha compreso i suoi veri sentimenti.

La giovane non ama veramente Vito, ma è innamorata perdutamente di Matteo. Umberto, nel frattempo, comincia a provare molta gelosia nei confronti di Adelaide; il riavvicinamento della duchessa a Marcello non riesce proprio a tollerarlo. Tancredi, approfittando dell’assenza di Vittorio impegnato con Marta, cerca di riconquistare Matilde.











