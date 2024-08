Il paradiso delle signore 9 anticipazioni: arrivano Odile la figlia di Adelaide e Mirella la nuova Venere

C’è grande attesa per il ritorno in onda de Il paradiso delle signore con le nuove puntate della nona stagione previsto per lunedì 9 settembre 2024. Le novità saranno tantissime, le anticipazioni Il paradiso delle signore 9 svelano che ci saranno ben 4 nuovi personaggi mentre altri personaggi diranno addio come il Dottor Vittorio Conti (che ha il volto di Alessandro Tersigni) ed anche altri. Non mancheranno clamorosi intrecci di trama, rivincite, ripicche colpi bassi e trionfi con sullo sfondo i grandi magazzini di Milano. Dunque vediamo cosa svelano le anticipazioni Il paradiso delle signore 9. Innanzitutto ci sarà l’arrivo di Odile, figlia che la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) ha avuto in giovane età. Odile (Arianna Amodei) farà i suo ingresso in città e si dimostrerà un personaggio caparbio e intelligente. La giovane 25enne sarà in cerca del suo posto nel mondo e rimarrà affascinata dalla lotta tra l’Atelier e la rivale Galleria Moda Milano di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti) tanto che non è escluso che finisca per lavorare con i rivali della madre…

Alessandro Tersigni: "Ecco perché ho lasciato Il Paradiso delle signore"/ "Ritorno di Vittorio? Possibile"

E poi ancora nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore 9 in onda a settembre farà il suo ingresso anche la giovane Venere Mirella Vanni (Giulia Sangiorgi). La squadra delle Veneri, guidate da Irene, temporaneamente perderà Clara (Elvira Camarone) impegnata in una squadra di ciclismo in Francia, e verrà sostituita da una nuova commessa con un passato difficile e complicato alle spalle: Mirella, una ragazza madre che non crede più negli uomini dopo essere stata abbandonata dall’uomo che l’aveva messa incinta, che ha dovuto subire anche l’allontanamento da parte della famiglia, si legherà molto a Marta Guarnieri. Confermate, invece, le altre Veneri Agata e Delia che saranno alle prese con i problemi d’amore. Spazio avrà anche un nuovo ombroso e misterioso personaggio, Enrico Brancaccio (Thomas Santu) Sembra che abbia dei segreti molto importanti, legati al suo passato, che cercherà in tutti i modi di tenere nascosti e che, quando saranno svelati, regaleranno al pubblico un epico colpo di scena. L’uomo inizierà a lavorare nel magazzino, accanto ad Armando (Pietro Genuardi) e ad Alfredo (Gabriele Anagni) che cerca di nascondere il dolore per la fine della storia con Irene.

Il paradiso delle signore 9 si farà?/ Anticipazioni cast: chi resta e chi dice addio e quando torna in onda

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9: svolta per Marcello, Adelaide in contrasto con Umberto e Tancredi

Le anticipazioni Il paradiso delle signore 9, visibile anche in diretta streaming su Raiplay inoltre svelano che farà il suo ingresso anche un altro agguerrito personaggio, Giulia Furlan (Marta Mazzi) giovane stilista molto talentosa ed in cerca di una rivalsa personale, che prenderà lavoro presso Galleria Moda Milano e darà del filo da torcere allo stilista dell’Atelier Gian Lorenzo Botteri, rimasto solo dopo l’addio di Maria (Chiara Russo) che si è trasferita a Parigi per lavoro. Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni sulla trama del Paradiso delle signore 9 sin dalle prime puntate alla guida del Paradiso dopo l’addio di Vittorio Conti ci saranno Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti), quest’ultimo sarà al centro di una vera e propria svolta ed è il personaggio che più di tutti è cresciuto e migliorato nelle scorse stagioni. I due saranno pronti a dare nuovo lustro alle necessità sempre più complesse dei clienti.

Finale Il Paradiso delle signore 8, come finisce?/ Colpo di scena: chi salva Matilde dell'arresto

E poi ancora dalle anticipazioni Il paradiso delle signore 9 si scopre che continuerà la storia d’amore tra Elvira (Clara Danese) e Salvo (Emanuel Caserio) anche se la famiglia della Venere osteggerà questa unione perché avrà dei pregiudizi nei confronti dei meridionali. Continueranno i forti contrasti tra Adelaide ed Umberto e Tancredi mentre Marta (Gloria Radulescu) che è riuscita creare una casa famiglia ovvero un posto sicuro per giovani donne in difficoltà ed ecco che, conosciuta meglio Mirella e apprezzata la sua determinazione, Marta farà in modo di farla assumere al Paradiso come nuova Venere. Spazio infine avrà anche la famiglia Puglisi in trepida attesa per il prossimo matrimonio tra Matteo e Maria, anche se in realtà Ciro è più preoccupato per l’onore della figlia che vive in Francia. Come sempre sarà la saggia Concetta, sempre più impegnata nell’atelier, a trovare la soluzione per far tornare l’armonia in famiglia anche nei momenti più difficili.