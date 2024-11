Anticipazioni Il Patriarca 2, prossima puntata del 28 novembre 2024: Nemo Bandera scopre chi l’ha accusato

Cosa succederà nella prossima puntata de Il Patriarca 2? Nemo Bandera riuscirà a dimostrare la sua estraneità nella morte del bambino o finirà in carcere con un’accusa infamante e diffamatoria? Le anticipazioni svelano che il boss di Levante incaricherà l’avvocato e genero Marco Rizzo di scoprire chi l’accusa. L’avvocato grazie ai suoi contatti riuscirà a trovare chi è il testimone dell’attentato ma nel frattempo le indagini faranno il loro corso e Bandera finirà in prigione.

Le anticipazioni Il Patriarca 2 svelano che, nella prossima puntata in onda venerdì 28 novembre 2024, Nemo in carcere attenderà che Mario Rizzo scopra chi lo accusa dell’attentato dove non solo è morto il poliziotto Buscemi ma anche un bambino e ci sarà una scoperta sconcertante. Nel frattempo il rivale e più acerrimo nemico di Bandera, Raoul Morabito cercherà di corrompere il capo dei portuali quando ad un certo punto arriverà una soffiata da un informatore. E non è tutto perché sul boss di Levante continuerà ad indagare l’ispettore di polizia Monterosso ormai ossessionato da Bandera e disposto a tutto pur di vederlo marcire in carcere anche violare le regole e la legge.

Nemo Bandera dovrà difendersi non solo dei nemici giurati ma anche dei traditori interni alla sua famiglia. Infatti, il genero Marco Rizzo continuerà il suo doppio gioco da un lato cercando di difendere gli interessi del narcotrafficante e dell’altro tramando alle sue spalle per prendere il potere ed il suo posto. Sempre più pericolosa ai fini dei già delicati rapporti familiari sarà la sua relazione con Lara, figlia di Nemo e nata da una precedente relazione. Dalle anticipazioni Il Patriarca 2 si scopre che le due sorellastre Lara e Nina, completamente diverse l’una dall’altra sono già ai ferri corti e ben presto il loro astio potrebbe avere tragiche conseguenze. E non è tutto perché dalle anticipazioni Il Patriarca 2 della prossima puntata si scopre che continuerà la rivalità tra Bandera e Raoul Morabito, quest’ultimo, per difendere il figlio ostaggio del narcotrafficante, ha rivelato a Bandera di aver si incendiato il suo magazzino e di non aver mai voluto uccidere la figlia Lara, rimasta illesa dall’attentato per miracolo ma nulla è come sembra. L’appuntamento con la 3a puntata de Il Patriarca 2 è per venerdì 28 novembre 2024 in prima serata su Canale5 sibito dopo Striscia la notizia.