Anticipazioni Il Patriarca 2, prossima puntata del 22 novembre 2024: accusa choc contro Nemo

Claudio Amendola ritorna a vestire i panni dell’imprenditore e narcotrafficante Nemesio Nemo Bandera. Le anticipazioni della 1a puntata rivelano che non mancheranno risvolti choc, colpi di scena clamorosi, intrighi e tradimenti ma che cosa accadrà nella prossima puntata? Dalle anticipazioni Il Patriarca 2 del 22 novembre 2024 si scopre che Nemo continuerà ad essere afflitto dal dolore per la morte del figlio Carlo. Tale drammatico lutto ha creato una frattura in tutta la famiglia difficile da risanare.

E non è tutto perché Nemo, che sta cercando di ritrovare un equilibrio, sebbene fragile, dovrà fare i conti con due nemici. Uno è la malattia che lo affligge e contro cui combatte, l’Alzheimer, l’altro invece è il suo più acerrimo nemico: Raoul Morabito. Oltre ai nemici dichiarati non mancheranno i finti amici, persone che sembrano a lui fedeli ma è tutta una finzione. Il genero Mario Rizzi, avvocato e collaboratore, è tra questi. Il giovane fingerà di curare gli affari di Nemo ma in realtà brama ad ottenere la sua azienda e il suo potere. In questo clima escandescente, dalle anticipazioni Il Patriarca 2 sulla puntata della prossima settimana si scopre che Nemo verrà accusato di aver ucciso un bambino.

Le anticipazioni Il Patriarca 2 rivelano che per Nemo Bandera continueranno gli attacchi e le contromosse in attesa della resa dei conti con Raoul Morabito. Nemo verrà accusato di aver fatto uccidere un bambino, più precisamente il piccolo che ha assistito all’omicidio di Buscemi. In realtà si tratta di un accusa infamante e falsa perché non è stato Nemo ad uccidere il bambino. Chi c’è dietro? Il personaggio che il volto di Claudio Amendola sarà pronto a tutto pur di dimostrare la sua innocenza e per farlo deciderà di fuggire all’arresto e diventare un latitante. Per i Bandera i problemi saranno anche in famiglia, Lara, la figlia primogenita di Nemo continuerà a non essere ben accetta ne dallla sorellastra Nina nè della seconda moglie del padre Serena. L’appuntamento con la seconda puntata de Il Patriarca 2 è per venerdì prossimo 22 novembre 2024 a partire dalle 21.35 circa su Canale5, è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, sull’app o sul sito. E sempre sul sito è possibile anche rivedere le puntate dopo la messa in onda e quelle della prima stagione.