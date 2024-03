Anticipazioni Incastrati 2, seconda puntata 28 marzo 2024/ Salvo e Valentino finiscono sotto scorta…

Incastrati 2, anticipazioni seconda puntata 28 marzo 2024

Mentre è ancora in onda la diretta della prima puntata, sicuramente molti telespettatori e appassionati saranno già alla ricerca delle anticipazioni della seconda puntata di Incastrati 2. La serie tv con protagonista il duo comico formato da Ficarra e Picone è sbarcata questa sera su Canale 5 e chiuderà il cerchio con il capitolo con altri 3 episodi il prossimo giovedì 28 marzo.

Incastrati 2, Ficarra e Picone/ Anticipazioni 26 marzo 2024 e diretta: Padre Santissimo si sveglia!

La seconda puntata de Incastrati 2, serie tv con protagonisti Ficarra e Picone, seguirà le vicende che andranno in onda questa sera e non mancheranno momenti di alta tensione all’insegna dell’umorismo e della comicità. La seconda stagione è già stata trasmessa lo scorso anno su Netflix e segue le vicissitudini che hanno caratterizzato il finale del primo capitolo.

Rossella Leone, moglie Salvatore Ficarra/ Lei: “Ringrazio per questi due matti…”

Anticipazioni seconda puntata Incastrati 2

Vediamo ora nel dettaglio ciò che sappiamo sulle anticipazioni della seconda puntata de Incastrati 2, in onda il prossimo giovedì 28 marzo su Canale 5. Primosale riuscirà ad essere rilasciato sfruttando un cavillo giuridico e chiaramente la medesima sorte toccherà anche a Stoccafisso. Salvo e Valentino saranno dunque costretti ad usufruire della scorta per sfuggire alle ire del boss e dei suoi scagnozzi.

Nel frattempo, ci penserà Lo Russo ad aggiungere ulteriore pepe alla trama con una clamorosa rivelazione: è stato lui ad uccidere Gambino dopo averlo messo sotto ricatto al fine di evitare che diventasse un collaboratore di giustizia. La situazione si complicherà non poco, soprattutto quando la polizia si troverà a dover far fronte all’assalto dei malfattori con tanto di ostaggi in pericolo di vita; potrebbe essere Salvo a rovesciare le sorti di tutti.

La matassa, Canale 5/ Comicità al top e sentimenti con Ficarra e Picone, oggi, venerdì 10 novembre 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA