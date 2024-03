Incastrati 2, Ficarra e Picone/ Anticipazioni 26 marzo 2024 e diretta: Salvo e Valentino minacciati

Incastrati 2: anticipazioni e diretta prima puntata 26 marzo 2024

Appuntamento imperdibile quello di oggi, martedì 26 marzo 2024, in prima serata su Canale 5 che trasmette i primi episodi di Incastrati 2, la serie tv con Ficarra e Picone che, per la prima volta, viene trasmessa in chiaro. Nei sei episodi della seconda stagione, trasmessi in due prime serate, Ficarra e Picone tornano a divertire i telespettatori cimentandosi in nuove indagini. Il racconto riparte da dove si era interrotta la prima stagione ovvero con la fuga di Salvo, Valentino ed Ester dalla furia del malavitoso Padre Santissimo, grazie al tempestivo intervento del vice questore Agata Scalia.

Tornati alla normalità, Savlo e Valentino scoprono la presenza di un corpo ovvero quello di Padre Santissimo che è ancora vivo. Mentre provano a capire la situazione per cercare una soluzione, Cosa Inutile gli punta una pistola contro. Cosa accadrà, invece, nei primi tre episodi della seconda stagione? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Incastrati 2: la trama dei primi tre episodi

Nei primi tre episodi di Incastrati 2, Salvo prova a mettersi sulle tracce del dottor Tantillo per far visitare Padre Santissimo. Nel frattempo, i muratori che erano stati interrogati dalla polizia per l’omicidio di Gambino, vengono ritrovati morti. Salvo e Valentino, spinti da Padre Santissimo, provano a scoprire la verità anche su tali omicidi. I due, così, ospitati a cena da Agata, provano ad avere qualche informazione mentre Padre Santissimo viene minacciato da un uomo messicano che prova a mettere le mani sul computer di Gambino.

Salvo e Valentino, invece, portano avanti il proprio piano, ma la situazione si complica quando provano a rapire Pio e Camilla. Dopo averlo scoperto, Padre Santissimo minaccia di uccidere tutti, ma Salvo, grazie ad un’intuizione geniale, riesce a salvare la situazione evitando il peggio.

Come vedere in diretta streaming Incastrati 2

Tanto divertimento con i nuovi episodi di Incastrati 2 che possono essere visti in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia. Grazie a Mediaset Infinity, inoltre, è possibile seguire la serie con Ficarra e Picone anche in diretta streaming. Con Mediaset Infinity, inoltre, è possibile vedere la serie anche in un momento successivo rispetto alla messa in onda.











