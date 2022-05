Anticipazioni La Fortuna, ultima puntata 31 maggio/ Frank Wild pronto a tutto

La Fortuna, il finale della miniserie

La seconda e ultima puntata della miniserie “La Fortuna” andrà in onda domani, martedì 31 maggio, alle 21.35 su Rai 1. Il protagonista della miniserie è il giovane attore spagnolo Álvaro Mel, classe 1996, che interpreta il diplomatico Alex Ventura. Intervistato da GQ l’attore ha rivelato l’aspetto che più gli è piaciuto del suo personaggio: “Il viaggio che Álex fa con Lucía (Ana Polvorosa). Mi piace molto l’evoluzione del personaggio dal primo al sesto capitolo e sono orgoglioso di averlo costruito in questo modo con il regista Alejandro Amenábar”. Il giovane diplomatico Alex Ventura riuscirà a recuperare il relitto della nave spagnola affondata nel 1804, ritrovata dal capitano Frank Wild? Ecco le anticipazioni della seconda e ultima puntata della miniserie “La Fortuna”.

La Fortuna, anticipazioni seconda puntata 31 maggio

Dopo un lungo processo, con numerosi colpi di scena, l’avvocato Jonas Pierce riesce a vincere la causa per il regno di Spagna, ma Alex e Lucìa non possono festeggiare perché Frank Wild non si dà per vinto e, per portare a termine la sua lotta temeraria, mette in atto una serie di mosse disperate, non ultima ricorrere al Congresso americano per ottenere una nuova legge sul diritto marittimo. Ricordiamo che la sceneggiatura della miniserie “La Fortuna” è basata sulla famosa graphic novel “Il tesoro del Cigno nero” di Paco Roca e Guillermo Corra, che a sua volta raccontava la vera storia della Nuestra Senora de las Mercedes, una fregata spagnola affondata nel 1804 dalla Marina britannica e recuperata nel 2007 da una compagnia della Florida.

