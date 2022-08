Anticipazioni La Mantide, puntata 31 agosto/ Jeanne riesce a fuggire: cosa farà?

La Mantide, prossima puntata 31 agosto

Il terzo e il quarto episodio della miniserie francese “La Mantide” vanno in onda domani, mercoledì 31 agosto, in prima serata su Canale 5. La protagonista della serie è l’ex modella Carole Bouquet, madre di Dimitri Rassam attuale marito di Charlotte Casiraghi.. Nei primi episodi della serie la polizia chiede l’aiuto della serial killer Jeanne Deber, nota come La Mantide, per trovare un suo emulatore. La donna, però, vuole parlare solo con il figlio Damien, diventato poliziotto, e che da 25 non ha più alcun rapporto con la madre. Nei primi episodi Damien ha cercato in ogni modo di evitare il confronto con la madre, ma se vuole evitare un’altra morte deve parlare con lei. Ecco le anticipazioni del terzo e quarto episodio de “La Mantide”, mentre gli ultimi due andranno in onda lunedì 5 settembre.

La Mantide, anticipazioni episodi 3 e 4

Nel terzo episodio della miniserie “La Mantide” il copycat continua la sua fatale imitazione. Gli omicidi si susseguono e Jeanne si rivela essenziale per le indagini. L’imitatore mette la polizia sulle tracce di un corpo gettato in un pozzo diversi mesi prima. Un crimine che sembra non aver alcun riferimento con gli omicidi della Deber: Damien affronta la madre a proposito di questo omicidio originale. Intanto Lucie, la moglie di Damien, si interroga sempre più sui segreti del marito. Nel quarto episodio la serial killer riesce a fuggire: ha manipolato tutti per liberarsi. Ricomincerà ad uccidere? Ma inaspettatamente Jeanne è andata a casa di Damien per incontrare la moglie del figlio, Lucie.

