Anticipazioni La Porta Rossa 3 terza puntata/ La verità su Stella sconvolge Paoletto

Per La Porta Rossa 3 arriva la terza, nonché penultima, puntata della fiction. Mercoledì 25 gennaio andrà in onda un nuovo appuntamento in cui i colpi di scena non sono scontati. In questa stagione conclusiva, composta da otto episodi raggruppati in quattro serate su Rai 2, Cagliostro ritrova Vanessa a causa della morte della madre di quest’ultima, durante un improvviso blackout a Trieste. Le indagini sui disordini accaduti quella notte fanno partire una linea narrativa che finisce per coinvolgere tutti i personaggi: da Anna, che sta cercando di rifarsi una vita con sua figlia, a Paoletto e Stella, la quale sparisce misteriosamente.

La terza puntata de La Porta Rossa 3 sarà proprio focalizzata su questi ultimi due personaggi. Paoletto è infatti alla disperata ricerca di Stella e sfrutta Andrea per cercare di carpire quante più informazioni possibili che possano aiutarlo a capire che fine abbia fatto. Anna, intanto, scopre un messaggio vocale che è stato inviato la notte del blackout. Il suo contenuto potrebbe cambiare le prospettive delle sue indagini, ma anche rimettere in discussione il già difficile rapporto tra Vanessa e Cagliostro (anche alla luce degli eventi precedentemente accaduti).

La Porta Rossa 3, terza puntata: Paoletto scopre la verità su Stella

Nell’episodio successivo de La Porta Rossa 3, in onda sempre mercoledì 25 gennaio, Paoletto scopre finalmente la verità su Stella, ma resterà sconvolto nell’apprendere alcune cose. Nel frattempo, il commissario è ancora impegnato con la sua squadra nella ricerca degli altri criminali responsabili del blackout a Trieste. Cosa sarà successo a Stella? Infine, arriva la notte di Halloween e mentre tutti sono in festa, sta per succedere qualcosa che sconvolgerà ancora di più le vite dei nostri protagonisti. Sono in arrivo molte sorprese per Cagliostro, Anna e Vanessa, ma una di queste rischia di essere davvero drammatica e irreversibile: cosa c’è da aspettarsi? Morirà qualcuno dei protagonisti?

