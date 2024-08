Anche oggi 17 agosto 2024 andrà in onda La Promessa su Canale 5 alle 15.30 con una puntata molto speciale che vedrà come protagonista Catalina. La marchesa sarà a rischio di essere aggredita da Jimena, che ha una gran sete di vendetta per via del desiderio di stare con Manuel. Fortunatamente, Catalina riuscirà a scappare grazie a Martina, che busserà alla porta nel momento perfetto, poco prima dell’assalto.

Fragili serie tv 2 si farà?/ Silenzio di Mediaset e c'è chi tuona: "Buttata a Ferragosto"

Nella puntata de La promessa del 17 agosto 2024 vedremo anche le vicende di Feliciano, che si trova spaesato dopo la rivelazione di Petra. Intanto Maria e Jana sono molto spaventate da Valentin, entrato all’improvviso nella loro camera. Ma andiamo con ordine e partiamo da Jimena, che sta impazzendo con chiunque ostacoli la relazione tra lei e Manuel.

Location Fragili, dov'è stata girata fiction di Canale5 in onda oggi/ Splendida Riviera del Conero (Marche)

Anticipazioni La Promessa 17 agosto 2024: Valentin è arrivato all’improvviso nella stanza di Jana e Maria

Cruz le ha detto di essere lei la causa di tutto quello che sta succedendo, compresi i problemi della famiglia e il fatto che Manuel sia scappato. Così, anticipazioni de La Promessa vedono la marchesina chiede di farsi visitare da un dottore per avere dei calmanti dopo un brutto crollo nervoso, ma non prenderà le medicine per paura di venire avvelenata. Questo, però, la renderà ancora più incontrollabile e se la prenderà con Catalina: vuole vendicarsi con ogni persona che ha osato allontanarla da Manuel.

Fragili anticipazioni, miniserie Canale5 in onda oggi, 16 agosto 2024/ Trama ruota su conflitto generazionale

Le anticipazioni de La Promessa ci dicono che Jimena vuole quindi liberarsi anche di lei, e approfitterà del momento in cui si trova da sola in casa con la ragazza. Il problema è che nell’esatto momento in cui sta per attaccarla bussa alla porta Martina, che salva inconsapevolmente Jimena da una brutta fine. La nipote di Don Alonso riuscirà a portare via Catalina dalle grinfie della moglie di Manuel, che sta perdendo il controllo a poco a poco. Nel frattempo, anche Jana e Maria si trovano in crisi, dato che Valentin si è intrufolato nella loro stanza. Sono preoccupate e hanno paura delle sue intenzioni.