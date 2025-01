Ci saranno inaspettati colpi di scena nei prossimi episodi de La Promessa che stupiranno non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, quotidianamente infatti si piazzano davanti al televisore per non perdere le loro intriganti vicende. La nota soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e riesce sempre a conquistare l’attenzione di moltissimi fan. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata de La Promessa che verrà trasmessa domani, giovedì 30 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Manuel prenderà coraggio e deciderà di seguire Curro in guerra. Quando confesserà la sua decisione a Jana le dirà di aver preso questa decisione per proteggere il cugino. Natualmente lei non reagirà affatto bene, la cameriera però capirà la motivazione che ha spinto il suo futuro sposo a mettere a rischio la sua vita.

La Promessa, anticipazioni 30 gennaio 2025: Catalina sconvolta, Don Lorenzo le svela la verità su Pelayo

Dopo che il marchese lo ha cacciato Don Lorenzo preparerà le valigie, ma prima di lasciare la tenuta confesserà a Catalina che in realtà Pelayo non ha consegnato i soldi a lui ma a Cruz. Lei resterà sconvolta dalla verità e deciderà di non tollerare più le bugie dell’ex fidanzato. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che anche Maria sta per lasciare la tenuta, infatti saranno tutti pronti a salutarla.

Nel frattempo Salvador rivelerà a Don Riccardo che Santos sta tormentando Vera, lei in preda alla disperazione avrà un duro confronto con il ragazzo. Stando alle anticipazioni de La Promessa nella puntata di giovedì 30 gennaio 2025 Virtudes confesserà alla madre che Virtudes ha detto la verità. Dopo l’ennesimo ingiusto rimprovero da parte di Cruz Petra non resterà in silenzio, questa volta infatti si ribellerà. Intanto la marchesa cercherà di capire di chi è innamorato suo figlio e scoprirà che Manuel si è arruolato insieme a Curro senza dirlo a nessuno.

