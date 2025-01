La Promessa continua ad incuriosire moltissimi telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti nei prossimi episodi. La nota soap opera spagnola viene trasmessa su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan con tante novità e interessanti colpi di scena. Moltissime persone quotidianamente restano incollate al televisore per assistere alle vicende dei protagonisti, le puntate però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Un posto al sole, anticipazioni 24 gennaio 2025/ Renato vuole liberarsi di Valeria, è convinto che Niko...

Cosa succederà a La Promessa nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 24 gennaio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che al settimo cielo Jana metterà al corrente Maria della proposta di matrimonio di Manuel e le farà vedere l’anello che il fidanzato le ha regalato. Intanto Santos continuerà a tormentare senza tregua Vera e Lope si sentirà sempre più messo da parte dalla ragazza.

Anticipazioni The Rookie, 23 gennaio 2025 su Rai 2/ Nolan e Celina salvano la piccola Anna

La Promessa, anticipazioni 24 gennaio 2025: Catalina chiede un aiuto economico a Pelayo per la sua attività

Ci saranno altre interessanti novità a La Promessa nell’episodio che verrà trasmesso su Reta 4 domani, venerdì 24 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni Lope durante un confronto con Vera cercherà delle rassicurazioni ma lei non sarà in grado di rasserenarlo perché al momento è troppo occupata ad impedire a Santos di tormentarla ancora.

Nel frattempo Catalina non avrà nessuna intenzione di cedere e chiederà a Pelayo di aiutarla economicamente per provare a dare uno slancio positivo alla sua attività. Le anticipazioni de La Promessa fanno però sapere che il conte non avrà a disposizione il denaro di cui la sua amata ha bisogno, quindi non potrà aiutarla. Cos’altro accadrà ai protagonisti della nota soap? Al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per saperne di più.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 24 gennaio 2025/ Tancredi fa una promessa a Rosa, intanto Odile...