I tantissimi fan de La Promessa assisteranno a tante interessanti novità nell’episodio che andrà in onda domani, mercoledì 29 gennaio 2025. La nota soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39 e con le intriganti vicende dei protagonisti riesce sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà, le puntate oltre che in televisione sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity e i colpi di scena non mancano mai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 29 gennaio 2025/ Clara e Alfredo distanti, Irene ha un piano

Stando alle anticipazioni de La Promessa trapelate sul web nell’episodio di domani, mercoledì 29 gennaio 2025, Blanca saluterà Manuele e Jana e subito dopo andrà via dalla tenuta. Intanto, davanti al padre Catalina affronterà Don Lorenzo svelando tutta la verità. Quale? Racconterà al padre la truffa del cliente falso pianificata dal Capitano per estrometterla dal commercio delle marmellate e prendere lui il controllo. Il marchese andrà su tutte le furie e caccerà il conte da casa sua.

Anticipazioni Beautiful, puntata 29 gennaio 2025/ Ridge accusa Finn e gli chiede di tenere Sheila lontana

La Promessa, anticipazioni 29 gennaio 2025: Martina disperata per la partenza di Curro, lui rivela un dettaglio alla sorella

Nei precedenti episodi de La Promessa Curro ha preso un’importante decisione, quella di arruolarsi, e nessuno è riuscito a fargli cambiare idea. Nella puntata di domani si recherà in cucina per salutare i cuochi, l’addio a Teresa sarà molto commovente, le dirà di pensare spesso a Feliciano. Le anticipazioni fanno sapere che Martina sarà disperata per la partenza pericolosa del suo amato, infatti pregherà Manuel di impedirgli di partire.

Stando alle anticipazioni de La Promessa nell’episodio di mercoledì 29 gennaio 2025 Curro rivelerà alla sorella un dettaglio che non ha detto a nessuno, di che si tratta? Ha deciso che partirà il giorno seguente. Intanto Lope proverà a riavvicinarsi a Vera e le proporrà di trascorrere più tempo insieme per approfondire il loro legame, lei però non lo vorrà al suo fianco.

Un posto al sole, anticipazioni 28 gennaio 2025/ Inaspettata vicinanza tra Niko e Manuela, Viola è turbata