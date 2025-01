Gli episodi de La Promessa tengono compagnia ai telespettatori anche durante il wekend, infatti va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alle puntate che verranno trasmesse sabato 1 e domenica 2 febbraio 2025. Queste rivelano che Cruz continuerà ad insistere, vuole che anche Catalina partecipi alla sua festa di compleanno. Don Alonso pregherà quindi la figlia di tornare alla tenuta, ma lei non accetterà, anche Margarita proverà a convincerla.

La marchesina è intenzionata a restare nell’hangar fin quando la sua matrigna non si scuserà con lei per aver aiutato Don Lorenzo a prendere il controllo del business nelle marmellate. Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che Petra è diventata la nuova governante e tratta male tutto il personale, Pia invece è diventata una semplice domestica. Scoppierà un’accesa discussione tra Simona e Virtudes, alla madre dirà per l’ennesima volta che non deve interferire nella sua vita. La partenza di Manuel ha distrutto Cruz, a Martina confesserà di essere arrabbiata a morte con Curro perché è stato lui a convincerlo a partire. Intanto Lope riceverà una lettera con alcune rivelazioni scottanti, ciò che scoprirà potrebbe cambiare tutto.

La Promessa, anticipazioni 1-2 febbraio 2025: Don Romulo preoccupato per Catalina, cosa vogliono fare Cruz e Don Alonso

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti vicende nei prossimi episodi de La Promessa. Stando alle anticipazioni nell’episodio di domenica 2 febbraio 2025 dal fronte arriverà una lettera che informerà i Lujàn che tra i registri delle vittime non c’è né Curro né Manuel. I marchesi continueranno ad essere molto preoccupati, intanto Don Romulo dirà a Don Alonso si essere molto preoccupato per Catalina. Il motivo? Ha scoperto che Cruz e Don Lorenzo vogliono farla finire in manicomio e vorrebbe aiutarla.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che durante una chiacchierata con Candela Simona confesserà che la situazione che si è creata con Virtudes la preoccupa molto perché ha paura che il loro rapporto non possa più tornare sereno. Nel frattempo Salvador inviterà Lope a dimenticare Vera perché è ormai chiaro che lei sia innamorata di Santos. Approfittando del suo ruolo Petra se la prenderà con Pia, la situazione potrebbe peggiorare per l’ex governante a causa di un’inquietante e inaspettata visita.