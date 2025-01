Le ultime vicende de La Promessa stanno tenendo col fiato sospeso moltissimi telespettatori, questi infatti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nei prossimi episodi. La nota soap opera spagnola va in onda tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei fan. Novità e colpi di scena non mancano mai, gli episodi oltre che in televisione sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nei precedenti episodi de La Promessa Curro ha preso un’importante decisione, quella di arruolarsi, e nessuno è riuscito a fargli cambiare idea. Per cercare di proteggerlo anche Manuel ha deciso che andrà in guerra insieme al cugino, una novità che ha turbato non poco Jana che solo pochi giorni fa aveva accettato di diventare sua moglie. Le anticipazioni relative all’episodio di venerdì 31 gennaio 2025 fanno sapere che ci saranno molti cambiamenti alla tenuta dopo la partenza del giovane marchese. Un salto temporale di diversi mesi mostrerà una forte tensione, non solo tra i nobili ma anche tra i camerieri.

Cruz non darà troppo peso alla situazione che si è creata alla tenuta e vorrà festeggiare il suo compleanno a tutti i costi, chiederà addirittura la presenza di Catalina. Quest’ultima però ha deciso di lasciare il palazzo per andare a vivere in un piccolo appartamento separato dalla Promessa.

Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che nella puntata che andrà in onda venerdì 31 gennaio 2025 i telespettatori assisteranno all’arrivo di una vecchia amica della marchesa, Maria Antonia, la donna diventerà la nuova inquilina. L’amica di Cruz prometterà di fare da mediatrice tra i marchesi, il loro rapporto infatti è in crisi da quando Manuel è partito.

