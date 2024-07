Anticipazioni La rosa della vendetta, 6a puntata 12 luglio 2024/ Deva rischia di essere seppellita viva

La rosa della vendetta torna su Canale 5 il prossimo 12 luglio: ecco le anticipazioni

Continuano ad appassionare il pubblico di Canale5 le vicende di Deva Nakkasoglu (Melis Sezen) e Gulcemal Sahin (Murat Unalmis), tra segreti, bugie, intrighi e colpi di scena che non mancheranno neanche nella 6a puntata de La rosa della vendetta, le anticipazioni, infatti, rivelano che Armagan scoprirà che Gülcemal è suo fratello, anche se non capirà tutta la verità credendolo figlio di suo padre. Zafer farà di tutto per allontanare Gulcemal e cercherà di farlo imbarcare per Londra.

Sofia Monti, chi è la nuova fidanzata di Luca Onestini: gossip di fuoco/ Smentito ritorno con Ivana Marzova

Quest’ultimo e Vefa, seguendo l’allarme lanciato da Deva, si avvicineranno al luogo segnalato dal telefono e trovano il nascondiglio dove i tre uomini di Zafer, vedendo che Deva non si riprende, decidono di seppellirla affermando che è scappata. Insomma, Deva rischierà di essere seppellita viva. Zafer, in realtà, aveva ordinato loro di lasciarla fuggire senza farle male. Mentre stanno seppellendo la ragazza, arriveranno Vefa e Gülcemal che disarmando gli uomini riuscirà a salvare Deva, che sembra morta ma invece si riprenderà e implorerà Gülcemal di riportarla a casa, senza cercare vendetta contro i suoi rapitori. Gülcemal acconsentirà. Contemporaneamente, Ipek rivelerà al padre Ibrahim che la loro abitazione è stata distrutta da un incendio.

Mare Fuori 5, Matteo Paolillo rompe il silenzio: "Edoardo Conte non ci sarà perché..."/ "Sogno Sanremo"

Anticipazioni La rosa delle vendetta, trama della 6a puntata: Gulcemal medita vendetta contro Deva

Dopo il brutto spavento, Deva in camera sua attenderà Gülcemal chiedendosi perché non vada a trovarla. A questo punto entrerà in scena Mert per dirle che la ama ancora, Deva lo respinge malamente, lo insulta e lo fa uscire. Stando alle anticipazioni su La rosa della vendetta puntata del 12 luglio 2024 Mert raggiungerà allora Gulendam in camera sua. Zafer intanto racconterà a Fato, la sua assistente, la storia del suo matrimonio obbligato con Saim e la nascita di Gulcemal e Gulendam, dicendo che per quanto si sia sforzata, non è mai riuscita ad amarli. Gulcemal intanto avvilito perché pensa di essere stato tradito da Deva, mediterà sulla sua vendetta. Deva non riuscendo a dormire uscirà a fare un giro in giardino dove trova madre Gara con Canan e la figlia Narin in una tenda intente a leggere la Bella e la Bestia. Deva si proporrà di leggere lei la favola ma cambiando il finale raccontando in realtà la sua storia con Gülcemal che nascosto fuori dalla tenda sente il racconto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA