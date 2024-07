La rosa della vendetta: anticipazioni puntata 5 luglio 2024/ Resa dei conti tra Mert e Deva

La Rosa della vendetta: oggi in onda la puntata della svolta

Venerdì 5 luglio 2024, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con La rosa della vendetta, la soap opera turca che sta appassionando i telespettatori e che, con la nuova puntata, promette di regalare ulteriori colpo di scena. Nel corso, infatti, dell’appuntamento di oggi, Deva, ancora sconvolta dalla scoperta che Mert ha sposato un’altra donna da cui aspetta un bambino, cerca rifugio tra le braccia di Gulcemal da cui, però, è nuovamente spaventata al punto da cercare nuovamente la fuga con l’aiuto di Armagan che continua ad indagare sul legame che c’è tra la madre e Gulcemal.

Nel frattempo, Mert è pronto a fuggire con l’aiuto di Gulendam che ha ormai capito che non riuscirà mai a farsi amare da lui, ma prima di andare via, l’uomo cerca un ultimo, disperato confronto con Deva a cui chiede perdono ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni della nuova puntata de La rosa della vendetta.

Anticipazioni La Rosa della vendetta: Deva tenta ancora la fuga

Le anticipazioni della puntata de La rosa della vendetta in onda oggi 5 luglio 2024 su canale 5 parlano di un Mert che prova in tutti i modi ad ottenere il perdono da Deva che, delusa e ferita, cerca rifugio tra le braccia di Gulcemal per svelargli che Mert, in realtà, è il suo ex fidanzato. Quando arriva, però, lo trova mentre minaccia duramente Semih, incaricato di rintracciare i giovani che hanno sottratto la borsa di Gulendam e, impaurita, decide di provare nuovamente a fuggire anche se prima riesce a convincerlo a portarla in ospedale per far visita al padre il quale le ribadisce che deve continuare a stare con Gulcemal.

Armagan dà istruzioni a un complice per aiutare Deva a scappare dalla villa di Gulcemal mentre Zafer giunge alla festa di fidanzamento della figlia del sindaco dove, poco dopo, arrivano anche Deva e Gulcemal a cui Zafer ordina di non rivelare a nessuno il loro legame. Nel frattempo, Mert è pronto a fuggire, ma prima cerca un confronto con Deva la quale non lo perdona riuscendo, poi, a raggiungere l’auto del complice di Armagan. Zafer, nel frattempo, continua a tenere in pugno Mert a cui svela il suo piano contro Gulcemal non immaginando che Armagan sta ascoltando tutto.

La rosa della vendetta: dove siamo rimasti

Nella precedente puntata de La rosa della vendetta, Deva è riuscita a far visita al padre che le ha raccomandato di non andare via dalla casa di Gulcemal e, così, la ragazza confessa alla sorella di trovarsi lì spontaneamente. Armagan, sempre più sospettoso dei movimenti della madre, comincia a chiedersi quale sia la natura del legame tra la donna e Gulcemal il quale porta avanti il suo piano di vendetta.

Mert, nel frattempo, non riuscendo a trascorrere la sua vita accanto a Gulendam, le confessa che non si innamorerà mai di lei e la donna gli promette di aiutarlo a fuggire ma quando tornano a casa, Zafer riesce a convincere Mert a diventare suo complice mentre Deva scopre tutta la verità sull’ex fidanzato.











