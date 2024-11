Anticipazioni L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta, puntata del 18 novembre 2024

C’è grande attesa per il ritorno in onda con l’ultima stagione della fiction L’Amica Geniale, fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante che racconta la lunga amicizia tra Elena (Lenù) Greco e Raffaella (Lila) Cerullo sin da quando sono bambine fino all’età adulta. Le due sono una l’opposto dell’altra, la prima è intelligente ma poco sciura di sé. Nel corso delle varie stagioni diventa una donna in cerca della propria identità: divisa tra le sue radici nel rione e il presente nell’intellighenzia italiana. Lila, invece, è Raffaella Cerullo, la ragazza brillante che non ha mai avuto le stesse opportunità di Elena che sfida costantemente le convenzioni e i limiti imposti dalla società.

In questa quarta ed ultima stagiona si vedono entrambe le protagoniste alle prese con la vita adulta, Elena è ritorna a Napoli e vuole iniziare una nuova vita con Nino Sarratone, che nel frattempo continua ad essere sposato con la moglie. Lila, invece vive con Enzo ed è un’operaia nella fabbrica di salumi di Bruno Soccavo. Lavora in condizioni disumane che la portano ad ammalarsi ma non ha perso al sua inventiva e la sua spiccata intelligenza e per questo di notte studia informatica per cambiare le sue condizioni di vita. Dalle anticipazioni L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta del puntata del 18 novembre 2024 si scopre che cosa succederà nei prossimi episodi.

L’Amica Geniale 4- Storia della bambina perduta anticipazioni: Lila mette in guardia Lenù

Dalle anticipazioni L’Amica Geniale 4 della prossima puntata si scopre che nel terzo episodio dal titolo I Compromessi Lila sarà benvoluta da tutti nel rione per la sua generosità. Elena, invece, deciderà di lasciarle le figlie per andare a New York con Nino, la loro turbolenta storia d’amore continuerà e la scrittrice sarà sempre più succube dell’uomo. Di ritorno dal viaggio, sia Lila che Elena si riveleranno una dolcissima novità: entrambe aspettano un bambino. Nino, nonostante sia sposato con un’altra donna, si dimostrerà felice della buona novella ed Elena continuerà a fidarsi di lui nonostante continui a condurre una doppia vita.

Il secondo episodio di puntata, invece, si intitola Il Terremoto, Lila avvertirà l’amica Elena di non fidarsi di Nino. L’uomo non le è mai piaciuto. Elena ne sarà è turbata, e inizierà a sospettare che sappia qualcosa, cosa sa su Nino e cosa altro sa su Alfonso e Michele? Senza figli, le due amiche passano la giornata insieme al rione, dove tutti continueranno a rispettare Lila ma, verrà fuori, che Marcello ha da tempo introdotto la droga. L’appuntamento con la prossima puntata de L’Amica Geniale 4 è per lunedì 18 novembre 2024 sempre in prima serata su Rai1.