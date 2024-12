Va in onda stasera, lunedì 2 dicembre 2024, la quarta puntata de L’Amica Geniale 4 su Rai Uno alle 21.30. Le anticipazioni trapelate sul web rivelano tante novità e colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima fiction. Come sempre verranno trasmessi due episodi, il primo si intitola ‘Il ritorno’ ed Elena dovrà fare i conti con una scoperta che la devasterà. Di che si tratta? Si renderà conto che, proprio come ha sempre temuto, Nino non è mai cambiato, infatti l’ha sempre tradita.

Le anticipazioni de L’Amica Geniale 4 fanno sapere che nella quarta puntata in onda stasera su Rai Uno Lenù sorprenderà Sarratore durante un rapporto sessuale con la domestica e sarà sconvolta. Antonio le confermerà il fatto che Nino è sempre stato infedele, lei delusa e amareggiata deciderà di vendicarsi andando a letto con Antonio e confesserà tutto a Nino quando lui la chiamerà per chiederle di concedergli la possibilità di darle una spiegazione dopo averlo sorpreso con la domestica.

L’Amica Geniale 4, anticipazioni quarta puntata: Elena non è più innamorata di Nino, Lila si prende cura delle sue figlie

Dopo aver messo fine alla sua complicata relazione con Nino non sarà un periodo semplice per Elena. Le anticipazioni de L’Amica Geniale 4 rivelano che nella quarta puntata in onda stasera dopo un confronto con Sarratore si renderà conto che non è più innamorata di lui. La scrittrice deciderà quindi di lasciare la casa di via Petrarca e tornerà a vivere nel rione e proverà a concentrarsi sulla sua carriera. Aveva promesso all’editore che avrebbe consegnato il suo nuovo libro ma non saprà come fare quando la data della consegna si avvicinerà, deciderà quindi di inviare una vecchia versione ambientata sul rione in cui è cresciuta.

Nell’ottavo episodio e L’Amica Geniale 4, intitolato ‘L’indagine’, Elena sarà molto occupata per via della promozione del suo nuovo libro. Presa da molte conferenze e presentazioni starà spesso lontana da Napoli e dalle sue figlie, sarà Lila a prendersi costantemente cura di loro durante la sua assenza. Le anticipazioni fanno poi sapere che Lenù dovrà fare i conti con alcuni problemi legali dopo che Carmen l’avrà querelata per diffamazione, ben presto capirà che dietro quel gesto ci sono i Solara interessati a danneggiarla dopo l’uscita del suo libro. Un’altra notizia la farà preoccupare non poco, la figlia Imma si ammalerà di polmonite. Lila invece scoprirà che il figlio Gennaro ha iniziato a drogarsi.