Anticipazioni Libera, fiction di Rai1: prossima puntata del 3 dicembre 2024: la giudice finisce indagata

Si entrerà sempre più nel vivo delle trame nella prossima puntata di Libera la fiction di Rai1 con protagonista assoluta Lunetta Savino. La trama ruota attorno alla giudice Orlando, integerrimo magistrato che nella vita ha dovuto fare i conti con la morte della figlia Bianca a causa di un’overdose. Tuttavia una lettera anonima ha spinto la giudice a riaprire il caso: la figlia Bianca è morta accidentalmente oppure è stata uccisa? Durante le indagini Libera ha incontrato un ex detenuto e l’ex fidanzato della figlia Pietro Zanon i due sono risaliti alla figura di Vanni Rosani.

La giudice Orlando e Pietro si sono recati dall’uomo, proprietario dello Yacht Club nel quale Bianca lavorava la sera in cui è morta e suo possibile assassino. Tuttavia quando si recano dall’uomo per interrogarlo lo trovano morto. A questo punto, le anticipazioni Libera, fiction di Rai1 puntata del 3 dicembre 2024 svelano che ci sarà un risvolto inaspettato, Libera verrà ascoltata dal PM Marco sull’omicidio di Rosani, verranno esaminati i suoi cellulari e verrà fuori che ha avuto contatti con l’uomo e per questo il giudice, d’accordo con Aldo Ferrero, la iscriverà nella lista degli indagati.

La giudice Libera Orlando verrà iscritta nel registro degli indagati per l’omicidio di Vanni Rosani, tuttavia, verrà fuori che i veri motivi per cui è stata indagata risiedono nel tentativo di allontanarla dal tribunale di Trieste. Dalle anticipazioni Libera, fiction di Rai1 si scopre, inoltre, che Pietro, per salvarla, dichiarerà di averle rubato il cellulare. Per questo, diventando il primo indagato per l’omicidio di Vanni Rosani, verrà trattenuto in carcere in custodia cautelare. Libera farà di tutto per tirarlo fuori, costringendolo anche a coinvolgere suo padre Italo per farlo testimoniare a suo favore. L’appuntamento con la prossima puntata della fiction di Rai1 con protagonista Lunetta Savino e Matteo Martari è per martedì 26 novembre 2024 in prima serata su Rai1, sempre a partire dalle 21.35 circa, le puntata possono essere seguite in diretta streaming su Raiplay dove tutti gli episodi già trasmessi sono disponibili.