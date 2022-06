Anticipazioni L’Ora Inchiostro contro piombo, terza puntata/ Il summit di Navarra

L’Ora Inchiostro contro piombo, terza puntata 22 giugno

La terza puntata della fiction “L’Ora Inchiostro contro piombo” andrà in onda mercoledì prossimo 22 giugno, in prima serata su Canale 5. La serie, diretta da Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi, racconta la storia del giornale siciliano L’Ora fondato nel 1900 dalla famiglia Florio. I protagonisti principali sono Antonio Nicastro e Marcello Grisanti interpretati rispettivamente da Claudio Santamaria e Maurizio Lombardi. Il giornalista interpretato da Santamaria si ispira a Vittorio Nisticò, per vent’anni direttore del quotidiano di Palermo. La miniserie è stata girata tra Roma (in particolare a Fiumicino) e Palermo, presso Piazza Pretoria, Palazzo Bonocore e Palazzo Pantelleria. Ecco le anticipazioni della terza puntata di “L’Ora – Inchiostro contro piombo”.

L’Ora Inchiostro contro piombo, anticipazioni terza puntata

Nella terza puntata della fiction “L’Ora Inchiostro contro piombo” Antonio Nicastro (Claudio Santamaria) manda i giornalisti all’Hotel delle Palme, dove Michele Navarra (Fabrizio Ferracane) ha organizzato un summit con la mafia americana. Quando Enza (Daniela Marra) si infiltra tra le prostitute la situazione si fa pericolosa. “È una una delle serie di cui vado più orgoglioso, che mi coinvolge non solo come attore, ma come cittadino. Questa serie racconta un gruppo di eroi positivi, anche spericolati, le cui armi erano le macchine per scrivere, la carta stampata e la velocità del pensiero ed è importante mostrare la differenza, come si possa combattere onestamente, nonostante le ostilità della malavita”, ha detto Claudio Santamaria all’Ansa.

