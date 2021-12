ANTICIPAZIONI MARE FUORI 2, QUINTA PUNTATA 15 DICEMBRE/ Mimmo entra in carcere

Anticipazioni Mare Fuori 2 puntata il 15 dicembre su Rai 2

Mare Fuori 2 la prossima settimana vedrà andare in scena la quinta puntata. Le anticipazioni della serie tv rivelano un nuovo ingresso nel carcere minorile, quello di Mimmo, un amico di Edoardo che è stato chiamato proprio da quest’ultimo per cercare di architettare un piano di evasione. La situazione però si rivelerà più complicata del previsto e Edoardo rischierà di coinvolgere l’amico in una situazione molto spinosa. Andranno avanti anche le vicende principali, con il Comandante Massimo Esposito che dovrà sbrogliare la sua intricata vicenda familiare e Sasà chiamato a fare i conti col peso del reato del quale è accusato. (agg. di Fabio Belli)

Anticipazioni Mare Fuori 2 puntata il 15 dicembre su Rai 2

Mare Fuori 2 entra nel vivo e le anticipazioni della serie tv rivelano che, da qui alla fine, ne vedremo ancora delle belle. I protagonisti sono ancora alle prese con il loro passato e cercheranno di capire chi vorranno essere al di fuori dell’istituto di detenzione minorile dove sono rinchiusi. La quinta puntata, prevista per mercoledì prossimo, 15 dicembre, la storia dei ragazzi di Mare Fuori 2 diventerà ancora più intensa. Tante le emozioni e i colpi di scena previsti nel quinto appuntamento della fiction che sta conquistando sia il pubblico più giovane che quello più adulto.

Marco ha scoperto che l’assassino di Nina si trova all’interno del carcere minorile di Nisida mentre Naditza è tornata in istituto ed è molto arrabbiata con Filippo. Pino, invece, ha iniziato a provare dei sentimenti nei confronti della nuova arrivata Kubra. Cosa accadrà, invece, nella quinta puntata?

Mare Fuori 2, trama quinta puntata ‘Rivelazione’ e ‘Niente è mai come Sembra’

Ed eccoci con le anticipazioni della quinta puntata di Mare Fuori 2, in programma mercoledì 15 dicembre con il doppio episodio dal titolo ‘Rivelazione’ e ‘Niente è mai come Sembra’. Nel primo, Carmine viene a scoprire il nome del colpevole dell’omicidio e si procura un’arma per regolare i conti. Filippo, nel frattempo, cerca un chiarimento con Naditza. Edoardo ottiene il permesso per il battesimo di suo figlio, ma prima si reca da Teresa e riceverà una brutta sorpresa.

Nel secondo episodio, invece, Carmine lavora ad un piano aiutare Pirucchio ad uscire dall’isolamento. Filippo avrà un confronto molto animato con lo stesso Carmine per via del suo comportamento. Gemma viene a conoscenza dei sentimenti di Fabio attraverso la lettera che quest’ultimo le ha spedito. Filippo e Naditza, invece, rischieranno di allontanarsi definitivamente.

