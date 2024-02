Anticipazioni Mare Fuori 4/ Quarta puntata 6 marzo: morte di Alfredo crea guai a Silvia: accusata di omicidio

Anticipazioni Mare Fuori 4, quarta puntata in onda 6 marzo 2024: guai per Silvia

I telespettatori di Rai2 continuano ad appassionarsi alle vicende dei ragazzi dell’IPM di Napoli e dalle anticipazioni sulla 4^ puntata di Mare Fuori 4, in onda mercoledì 6 marzo si scopre che Silvia (Clotilde Esposito) si troverà nei guai. Il sesto episodio della serie, dal titolo Il prezzo del cambiamento si apre con Cardiotrap (Domenico Cuomo) alle prese con la nuova ragazza misteriosa di cui si ignora non solo la sua storia ma anche quale sia il suo vero nome.

Nel frattempo la morte dell’avvocato Alfredo, fidanzato di Silvia pone la ragazza nella difficile situazione di essere accusata di omicidio. Lei è innocente ma testimoni hanno visto i due litigare furiosamente e in più lei non ha un alibi per quella sera. A scendere in soccorso di Silvia sarà Lino che cercherà di contattata il ragazzo con lui ha passato la notte di cui si conosce solo il nome, Gennaro e che ha una vespa. Dobermann si avvicina a Kubra la quale sarà sempre più insicura sui suoi sentimenti.

Dalle anticipazioni sulla 4^ puntata di Mare Fuori 4, 6 marzo 2024 si scopre anche che cosa succederà nell’episodio dal titolo Morire Insieme. Cardio è sempre più vicino alla nuova ragazza. La giovane appare irascibile e irritabile ed ha poco a poco si inizia a scoprire anche il perché, che cosa c’è di drammatico nel suo passato. A lei si avvicina Cardiotrap il quale, ottenendo la sua fiducia scopre che si chiama Alina (Yeva Sai) e la convince a farsi seguire da uno psicologo. Tuttavia quando Alina verrà accompagnata da Nunzia dallo psicologo troverà un modo per scappare dall’IPM.

Ed infine dalle anticipazioni su Mare Fuori 4 si scopre che Massimo (Carmine Recano) farà i conti con suo figlio Pietro, scosso e provato da ciò che è successo alla madre Consuelo. Mentre Edoardo (Matteo Paolillo) sembra aver trovato lavoro. Conte, però, sarà indeciso sui suoi sentimenti da una parte verso la moglie Carmela (Giovanna Sannino) e dall’altra Teresa (Ludovica Coscione). L’appuntamento con la fiction incentrata sui ragazzi dell’IPM di Napoli è per ogni mercoledì in prima serata su Rai2 alle 21.25 circa mentre su Raiplay sono già disponibili tutti i 14 episodi.











