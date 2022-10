Anticipazioni Mina settembre 2, seconda puntata 9 ottobre/ Mina si riavvicina all’ex marito

Mina settembre 2: Mina recupera l’armonia con l’ex marito Claudio

Mentre cresce l’attesa nei telespettatori di Rai 1 di assistere alla prima puntata di Mina Settembre 2, spuntano le anticipazioni TV della seconda puntata della nuova stagione di Mina settembre, prevista per il 9 ottobre 2022. Gli ultimi spoiler TV della seconda puntata rivelano che la protagonista di Mina settembre 2, Gelsomina, si vede alle prese con la ricostruzione del matrimonio naufragato con Claudio, dopo i tradimenti e l’allontanamento tra loro.

Nel primo episodio della seconda puntata di Mina Settembre 2, dal titolo “Le signorine Esposito”, Claudio decide di fare incontrare la storica consorte Gelsomina da quelle che per lui sono state delle zie putative. Si tratta delle zie che titolano l’episodio, le signorine Esposito: cinque sorelle sull’ottantina dal comune denominatore rappresentato da un bizzarro problema da risolvere. Un problema che finisce per unire Mina e Claudio nuovamente, soprattutto dal momento che lei viene a conoscenza del fatto che l’ex marito si sia impegnato a rimettere a nuovo la barca del padre.

Mina settembre 2, Mina si riavvicina ad Irene

Un gesto nobile e all’insegna della solidarietà quello di Claudio, ruolo interpretato da Giorgio Pasotti, che fa ricredere in positivo l’ex Mina, interpretata da Serena Rossi, rispetto al matrimonio, tanto da fare sentire quest’ultima sempre più vicina a lui. Con la ritrovata armonia in amore, Mina decide inoltre di volersi concedere una seconda chance anche in amicizia insieme all’amica datata Irene, a cui non ha mai perdonato di averle tenuto nascosto l’amore top secret con il padre.

La seconda puntata di Mina settembre 2, poi, si compone anche del secondo episodio Wonderwoman. Quest’ultimo tratta il caso di tre operaie di fabbrica che, dopo essere state licenziate, si metteranno a lavorare abusivamente in proprio, e l’affaire viene seguito da Mina, Irene e Titti, che si mettono sulle loro tracce dando vita a un comico pedinamento per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

