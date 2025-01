Anticipazioni Mina Settembre 3, prima puntata di oggi 12 gennaio 2025: la protagonista vuole diventare mamma

Arriva questa sera la prima puntata di Mina Settembre 3 su Rai 1. L’amatissima fiction con protagonista Serena Rossi arriva con il terzo capitolo dopo circa due anni di lunga attesa da parte dei fan. Il cast, oltre all’attrice vedono anche la presenza di Luca Ward, Giuseppe Zeno e Marisa Laurito. Non solo, arriva anche Ludovica Nasti nel ruolo di un personaggio molto interessante. La fiction Mina Settembre 3 è stata scritta da Maurizio De Giovanni, che è stato capace di creare una storia appassionante.

Negli ultimi anni, infatti, Mina Settembre 3 è diventata una delle serie più iconiche della programmazione Rai, per questo motivo la giornata di oggi 12 settembre 2024 è estremamente importante per il ritorno del terzo capitolo. Cosa succederà? Quali saranno le nuove dinamiche della fiction? Andiamo subito a vedere le anticipazioni di Mina Settembre 3 per questa serata, con tanti colpi di scena e un nuovo personaggio. Come già sappiamo, la protagonista ha deciso di adottare Viola, desiderosa si diventare madre. In tutto questo sarà seguita da un’assistente sociale che la affiancherà durante il percorso.

Mina Settembre 3, anticipazioni: a Napoli arriva Fiore

Cosa ci dicono le anticipazioni di Mina Settembre 3 per stasera domenica 12 gennaio 2025 vedono la protagonista in moto per adottare viola. Mina è determinata, e durante questo percorso si ritrova ancora a seguire un ragazzo problematico di nome Kevin. Intanto entra un nuovo personaggio nella fiction di Rai 1: si tratta di Fiore, la nuova assistente sociale. Oltretutto succederà un fatto: Mina entrerà a contatto con una signora che ha visto la sua vicina di casa essere in procinto di buttarsi dal balcone.

Così l’assistente sociale Mina, deciderà di non attendere troppo e intervenire per capire cos’è successo. In tutto questo anche Fiore cercherà di risolvere la questione, anche se si rivelerà tutt’altro che facile. Cosa succederà da questo momento in poi? Le due assistenti sociali riusciranno a far luce sul caso? Le anticipazioni della prima puntata di Mina Settembre 3 prevedono una stagione decisamente coinvolgente con tanti colpi di scena di puntata in puntata. Ma quello che sarà interessante più di tutto, è vedere l’evoluzione della protagonista, ormai pronta ad essere mamma.

Mina Settembre 3, dove vederlo

La prima puntata di Mina Settembre 3 andrà in onda durante la serata di domenica 12 gennaio 2025, a partire dalle ore 21.30 come di consueto su Rai 1. Per seguire questo terzo ed emozionante capitolo, i telespettatori possono anche collegarsi su RaiPlay per la diretta streaming o on demand.