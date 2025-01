Anticipazioni Mina Settembre 3, 4a puntata prossima puntata 2 febbraio 2025: caso delicato per Gelsomina

Cosa succederà nella 4a puntata di Mina Settembre 3? Dalle anticipazioni si scopre che l’assistente sociale che ha il volto di Serena Rossi, nata dai romanzi di Maurizio De Giovanni, sarà alle prese con un caso delicato ma guai e problemi riguarderanno anche le persone a lei intorno, innanzitutto c’è Viola che nasconde un segreto che verrà scoperto da Domenico mentre Fiore sarà sempre più combattuta sul lavoro e dopo un errore commesso dovrà prendere una decisione difficile. Nel mentre Gelsomina ha scoperto di essere incinta mentre zia Rosa sarà totalmente occupata nell’organizzare la grande festa di matrimonio tra Mina e Domenico.

Anticipazioni Tradimento, puntata oggi 26 gennaio 2025/ Grave infortunio per Oylum: in soccorso arriva Tolga

Le anticipazioni Mina Settembre 3 sulla 4a puntata, in onda domenica 2 febbraio 2025 svelano che il primo episodio di puntata s’intitola Il peso del sangue, Mina si troverà di fronte un caso delicato, una casa famiglia sarà costretta a chiudere e due bambini che sono inseparabili come fratelli rischieranno di essere mandati in strutture diverse. A complicare il tutto c’è anche il fatto che un’operatore vorrebbe adottarli ma un oscuro passato familiare rappresenterà un ostacolo insormontabile almeno apparentemente. Mina cercherà di risolvere la situazione delicata e complessa e con il suo solito intuito e la sua empatia ci riuscirà.

Anticipazioni Mina Settembre oggi 26 gennaio 2025/ Mina e Domenico rivelano il segreto a Viola

Mina Settembre 3 anticipazioni prossima puntata: Fiore ritorna a Napoli e con Jonathan…

Dalle anticipazioni Mina Settembre 3 si scopre anche qual è la trama del secondo episodio di puntata, dal titolo Pastorale Napoletana, ruota attorno a Jonathan. Il personal trainer avrà bisogno dell’aiuto di Mina perché sospetta che un ragazzo che frequenta la sua palestra fa uso di sostanze dopanti e che addirittura ci sia un giro losco di spaccio di sostanze nella palestra dove lavora. Il caso si dimostrerà più complicato del previsto e Mina dovrà chiedere aiuto ad Irene ma soprattutto dovrà richiamare in servizio Fiore. Infatti quest’ultima dopo un grave errore commesso al consultorio è entrata in crisi ed ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro e seguire il suo ex fidanzato a Triste ma per aiutare Mina, Fiore ritornerà a Napoli? E poi ancora ci sarà Mina alle prese con la sua prima gravidanza e con le difficoltà di dirlo a Viola. Insomma se ne vedranno delle belle e per saperlo non resta che seguire la prossima puntata di Mina Settembre ogni domenica sera in prima serata su Rai1 e in diretta streaming su Raiplay.