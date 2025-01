Anticipazioni Mina Settembre 3, quale segreto nasconde Viola? Mente a Mina e Domenico

È ritornata in onda con la nuova stagione l’assistente sociale piena di umanità e buoni sentimenti tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, la prima puntata ha registrato un record di ascolti e la seconda sta andando in onda in questo momento. Il merito è di un cast straordinario, soprattutto la protagonista Serena Rossi, ma anche delle storie toccanti ed avvincenti come quella di Viola. Dalle anticipazioni Mina Settembre 3 si scopre che al centro delle dinamiche ci sarà la giovane dal passato turbolento interpretata da Ludovica Nasti che nella prossima puntata si scoprirà che nasconde un segreto.

Quale segreto nasconde Viola in Mina Settembre 3? Dalle anticipazioni si scopre che Mina e Domenico, dopo il matrimonio inizieranno l’iter per procedere all’adozione della 16enne. L’assistente social che si occupa della pratica, però, è molto severo e pignolo e soprattutto scettico nei confronti di Domenico Gambardella (Giuseppe Zeno). Quest’ultimo, però, alla ragazzina è davvero affezionato e deciderà di trascorrere una giornata con lei per rafforzare il loro rapporto e conquistare la sua fiducia. Tuttavia proprio mentre le cose sembreranno procedere per il meglio Viola farà una scoperta inaspettata sul suo passato e manterrà il segreto con Mina e Domenico.

Quale segreto nasconde Viola in Mina Settembre 3? C’entra la vera identità della mamma biologica

Le anticipazioni Mina Settembre 3 3a puntata, in onda domenica prossima 26 gennaio 2025, svelano che Viola inizierà ad indagare sul suo passato e dopo una serie di ricerche e tentativi si recherà nella casa famiglia e di nascosto si impossesserà dei fascicolo riguardante la sua famiglia e verrà fuori qualcosa di inaspettato sull’identità della madre biologica. Le anticipazioni non si spingono oltre e non svelano qual è il segreto di Viola in Mina Settembre 3 ma quel che è certo è che la 16enne non lo rivelerà a nessuno neanche a Mina e Domenico o zia Rosa. Il comportamento taciturno e di diffidenza della giovane avrà effetti anche sulla coppia che entrerà in crisi. L’appuntamento con la prossima puntata della fiction di Rai1 è per domenica 26 gennaio 2025.