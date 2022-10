Anticipazioni Morgane Detective Geniale 2/ Ultima puntata 25 ottobre: Roxane muore?

Morgane Detective Geniale 2, anticipazioni ultima puntata 25 ottobre: Morgane ama Karadec!

Morgane Detective Geniale 2 si conclude il 25 ottobre con l’ultima puntata di stagione. Per la nostra protagonista sono momenti cruciali poiché ha realizzato di amare Karadec. Il problema è che lui è ancora fidanzato con Roxane, e ciò complicherà non poco le cose. Nel dettaglio, come sempre vedremo due episodi. Nel 2×07, Roxane e la polizia devono organizzare una festa di compleanno a sorpresa di Karadec. Per Morgane è davvero difficile non essere coinvolta, dato che ha appena realizzato i suoi sentimenti per il Comandante. Ma la loro prossima indagine le permetterà di distrarsi.

La polizia è alle prese con un caso bizzarro, poiché questa volta non viene ritrovato nessun cadavere, bensì una bara vuota! Il corpo scomparso appartiene a Hélène Lecoq, una notabile locale che vive in un palazzo con la sua famiglia. Per Morgane è tempo di rimboccarsi le maniche e immergersi nel lavoro, che si preannuncia divertente visto che si ritrova nel bel mezzo di un Cluedo a grandezza naturale!

Morgane Detective Geniale 2, anticipazioni: Roxane in pericolo di vita

L’ultima puntata di Morgane Detective Geniale 2 vedrà Roxane in pericolo di vita. Nell’episodio 2×08, quello conclusivo, vediamo la fidanzata di Koradec in condizioni critiche dopo essere stata aggredita da un misterioso assalitore. Per Morgane questo ha senza dubbio a che fare con la morte di Romain (ex compagno di Morgane), dato che l’agente dell’IGPN stava lavorando proprio al suo caso nei momenti prima della tragedia.

Ancora una volta, il passato di Morgane busserà alla sua porta, costringendola a risolvere un mistero legato alla scomparsa dell’amore della sua vita. La sua indagine la porterà a ritrovare suo padre, il quale avrebbe visto il giovane qualche tempo prima della sua scomparsa. Con il procedere dell’indagine, Morgane scoprirà molti segreti sull’uomo che non è mai stata in grado di dimenticare.

