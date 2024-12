My Home My Destinity continua ad appassionare moltissimi telespettatori con le sue intriganti vicende, puntata dopo puntata infatti li tiene incollati al televisore conquistando ottimi risultati in termini di ascolti. I fan della nota dizi turca sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti nei prossimi episodi, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che stupiranno tutti. Le puntate oltre che su Canale 5 sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di My Home My Destiny che andrà in onda domani, martedì 31 dicembre 2024, su Canale 5. Queste fanno sapere che Zeynep e Baris appariranno non poco preoccupati per le loro famiglie dopo aver fatto i conti con pericolosi attacchi alle due case. Mehdi si scuserà con tutti e prometterà loro che farà di tutto per proteggere i suoi cari da altri probabili attacchi da parte di persone che in realtà mirano a colpire lui.

My Home My Destinity, anticipazioni 31 dicembre 2024: Ali Riza prova a tranquillizzare i suoi cari, Cemile è sconvolta

A causa degli attacchi Baris, Zeynep e i loro familiari stanno vivendo un momento molto delicato. Tanta sarà la tensione e la paura nelle prossime puntate di My Home My Destinity, le anticipazioni rivelano che per tranquillizzare tutti nell’episodio di martedì 31 dicembre 2024 Ali Riza deciderà di chiamare un suo amico, Sadì. A primo impatto l’uomo sembrerà alquanto buffo e scherzoso, però riuscirà a riportare il sereno e si metterà d’accordo con lo zio di Baris per accertarsi del fatto che saranno tutti al sicuro.

Nel frattempo Cemile non sta vivendo un momento affatto semplice, infatti dovrà fare i conti con un dramma interiore a causa del forte dolore che ha provato per quello che è successo al fratello. Stando alle anticipazioni di My Home My Destinity nell’episodio di domani, martedì 31 dicembre 2024, la donna proverà a stare vicino a Mehdi ma dentro di sé avvertirà una terribile sensazione, come se sapesse già che sta per succedergli qualcosa di terribile.