Anticipazioni My Home My Destiny, puntata del 28 dicembre 2024: Benal è disperata

Cambio di programmazione per Canale5 in questi giorni di festa, la dizi turca con protagonisti Demet Ozdemir, Ibrahim Çelikkol e Engin Ozturk che ruota attorno alla storia d’amore tra Zeynep Göksu e Bariş Tunahan prenderà il posto di un’altra dizi turca di successo: Endless Love. E dunque sabato 28 e domenica 29 dicembre 2024 andrà in onda una max puntata di My Home My Destiny a partire dalle 14.30 fino alle 16.30 circa. Cos’accadrà nelle prossime puntate? Dalle anticipazioni My Home My Destiny si scopre che Benal sarà sempre più disperata per la figlia Mujgan.

Ancora scossa dopo lo scontro con il marito Mehdi, Benal sarà in preda al panico e sarà fortemente convinta che possa accadere qualcosa di brutto alla piccola Mujgan. La donna avrà il timore che fino a quando resterà con lei la piccola rischierà di tornare in quel mondo da cui ha cercato di allontanarla scappando da Mehdi. Inoltre continuerà ad essere convinta che Mehdi non rinuncerà mai alla piccola e per questo prenderà una drastica decisione. Benal chiederà aiuto a Zeynep per occuparsi della figlia. Quest’ultima, così come tutte le altre donne della casa, Nermin, Sultan, Sakine ed Emine, accoglierà calorosamente la bambina senza pensarci due volte.

My Home My Destiny anticipazioni puntata del 28 dicembre 2024: Benal affida Mujgan a Zeynep

Stando a quanto riportano le anticipazioni My Home My Destiny della puntata del 28 dicembre 2024 Benal prenderà coscienza del fatto che il cambiamento che si aspettava di vedere in Mehdi non arriverà, poiché lui avrebbe amato sempre e solo l’ex, e poiché era una persona aggressiva e pericolosa per natura e per questo deciderà di fuggire via, lontana, ma ovviamente non potrà portarsi la piccola Mijgan con se. Benal si fida soltanto di Zeynep e per questo deciderà di affidare a lei la figlia. Benal lascerà Mujgan sul suo letto e metterà una lettera nella culla indirizzata a Zeynep. Quando si verrà a sapere, tutti resteranno di stucco, compresi Baris, Ali Riza e Savas. Cosa succederà a Benal di My Home My Destiny?