Anticipazioni My Home My Destiny puntata del 29 dicembre: che fine ha fatto Benal?

Cosa succederà nella prossima puntata di My Home My Destiny? La dizi turca di Canale5 sta andando in onda nei weekend festivi al posto di Endless Love e dalle anticipazioni si scopre che si entrerà sempre di più nel vivo delle trame. Al centro dell’attenzione i questi episodi c’è Benal alle prese con una drammatica decisione. La donna stanca della situazione con il marito Medhi ha deciso di affidare la figlia Mujgan a Zeynep per poi scomparire nel nulla. Che fine ha fatto Benal di My Home My Destiny?

Le anticipazioni My Home My Destiny sulla puntata di domani, 29 dicembre 2024, svelano che continueranno le ricerche di Benal (İncinur Sevimli). Savas (Kaan Altay Köprülü) e Emine (Naz Göktan) cercheranno delle tracce sui social, anche se Emine comincerà ad essere stanca del destino avverso della sua famiglia. La svolta, tuttavia, arriverà successivamente quanto Zeynep (Demet Ozmdemir) e Baris (Engin Öztürk) andranno alla stazione dei taxi dove si è recata Benal e grazie ad un inaspettato indizio capiranno dove potrebbe essersi recata la giovane.

My Home My Destiny anticipazioni puntata del 29 dicembre 2024: Nuh litiga con Cemile

Dalle anticipazioni My Home My Destiny della puntata del 29 dicembre 2024 si scopre che Mehdi (İbrahim Çelikkol) sempre più in difficoltà nell’accudire la figlia da solo, per orgoglio, accetterà di essere aiutato da Cemile. Nel frattempo mediterà di lasciare gli affari di Cengiz (Rıza Akın) per dedicarsi alla piccola Mujgan. E non è tutto perché Nuh (Fatih Koyunoğlu) e Cemile (Elif Sönmez) continueranno a discutere sulla loro situazione. Nuh non sarà contento che Cemile sia così coinvolta dai problemi del fratello, togliendo tempo alla loro vita coniugale, ma non ha intenzione di allontanarsi da lei.

Svelate tutte le anticipazioni My Home My Destiny non resta che ricordare che la soap va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì dalle 16.10 fino alle 17.05 circa, il weekend con una maxi puntata dalle 14.20 fino alle 16.30 ed è possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity, dove sono disponibili nel catalogo tutti gli episodi già trasmessi. La5 manda in onda, dal lunedì al venerdì alle 12:35 ed alle 18:00, le repliche della prima stagione, trasmesse da Canale 5 nell’estate del 2023.