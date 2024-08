Anticipazioni My Home My Destiny 2, 10 agosto 2024: Nuh e Cemile si sposano?

Tutto pronto per una nuova puntata di My Home My Destiny 2 nella giornata di oggi, sabato 10 agosto 2024. La serie di successo ha interrotto la sua consueta programmazione settimanale cambiando giorno di messa in onda per lasciare spazio alla nuova soap turca “The Family” spostandosi nei palinsesti di Canale 5 nel weekend. Le anticipazioni di My Home My Destiny 2 di oggi pomeriggio, sabato 10 agosto, Baris è pronto ad accettare la proposta di Nermin, mentre Nuh e Cemile sono prossimi ad una svolta nella loro relazione. Intanto Mehdi è pronto a tutto pur di riconquistare Zeynep a tal punto da rubarle un bacio durante il matrimonio di Nuh e Cemile.

Anticipazioni La Promessa, puntata 10 agosto 2024/ Jana confesserà ad Abel di amare Manuel

Intanto i due sposi, dopo la cerimonia di matrimonio, sono sempre più impacciati, in particolare Cemile. Mujgan, oramai sempre più sola, comincia a vivere molto male la solitudine, ma presto riceverà una visita inattesa.

My Home My Destiny 2, Mehdi vuole riconquistare Zeynep

Mehdi non è molto contento della notizia del fidanzamento segreto di Nuh e Cemile, anzi vive la cosa come un tradimento da parte di entrambi visto che Nuh è il suo migliore e Cemile è sua sorella. Nonostante la grande delusione da parte di entrambi, Mehdi decide ugualmente di partecipare al matrimonio e a una volta terminata la celebrazione di nozze fa presente ad entrambi di non essere arrabbiato con loro, anzi augura loro un futuro roseo e pieno d’amore.

Anticipazioni The Family, puntata 10 agosto 2024/ Tolga cerca di rubare dei soldi, ma viene sorpreso da Leyla

In realtà Medhi ha deciso di presenziare alle nozze di Nuh e Cemile anche per rivedere Zeynep che non hai mai dimenticato e di cui è ancora profondamente innamorato. Medhi cerca in tutti i modi di convincere l’ex moglie a tornare a casa da lui al punto di riuscire a strapparle anche un bacio. Cosa succederà nelle prossime puntate?