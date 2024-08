Anticipazioni My Home My Destiny 2, 3 agosto 2024: Nuh e Cemile decidono di sposarsi

Come ogni weekend tornano in onda le avventure di My Home My Destiny 2, la soap opera turca che ogni sabato e ogni domenica tiene compagnia ai telespettatori di Canale 5; ma cosa rivelano le anticipazioni della nuova puntata in onda domani, sabato 3 agosto 2024, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Nuh ribadisce a Cemile il profondo amore che nutre per lei, dopo il confronto con Mehdi, e la tranquillizza sul fatto che non ha mai rappresentato un ripiego per lui né tantomeno la sua cura dopo il dolore subito per Emine.

Cemile comprende e accoglie le parole del suo amato e ribadisce che per lei conta solo il presente, e non tutto quello che è successo nel passato; la coppia decide così di suggellare il proprio amore con il matrimonio. Nuh vorrebbe che Cemile avesse accanto la sua famiglia e ne parla con Mujgan, ma non ottiene la risposta sperata; inoltre, in vista delle attese nozze, Nuh vorrebbe che Sultan si sostituisse alla famiglia di Celine, nel rispetto della tradizione, e chiede il suo aiuto.

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di My Home My Destiny 2, Zeynep ha ricevuto una notizia davvero sconvolgente: Baris, infatti, è riuscito a ritrovare il padre della ragazza, Ekrem, e le ha comunicato che l’uomo si è rifatto una nuova vita, assieme ad una nuova fidanzata incinta, e che si è stabilito alle Fiji.

Oltre alla notizia legata alla sua famiglia, Zeynep si ritrova anche a fare i conti con i pensieri legati al divorzio da Mehdi; l’uomo ha intrecciato un nuovo affare con Nazli e, ritrovatisi in un bar insieme a Nuh, vengono avvistati da Emine e Zeynep per puro caso. La donna riesce a salutare l’ex marito, il quale la presenta come sua ex moglie; una conferma che rappresenta una dolorosa realtà e che ribadisce a Zeynep l’attuale stato delle cose, ovvero che la storia con Mehdi è ufficialmente finita.

