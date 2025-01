Le vicende della seconda stagione di My Home My Destiny continuano ad incuriosire non poco i telespettatori, questi ogni giorni non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La nota dizi turca va in onda da lunedì a venerdì su Canale alle 16.50 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti, dopo moltissimi drammi i fan della soap attendono di scoprire se ci sarà il lieto fine.

Un posto al sole, anticipazioni 7 gennaio 2025/ La novità su Don Antoine sconvolgerà Rosa, scoprirà che...

Cosa succederà nell’episodio di domani, mercoledì 8 gennaio 2025? Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che la tensione tra Zeynep e Baris aumenterà sempre di più e saranno ai ferri corti. Davanti al resto della famiglia scoppierà una lite alquanto animata tra loro, il motivo? Lui ha molta paura di perderla, lei però si sente costantemente sotto controllo da parte sua.

Perché My Home My Destiny oggi 6 gennaio 2025 non va in onda?/ Quando torna e anticipazioni: Zeynep…

My Home My Destiny, anticipazioni 8 gennaio 2025: Nermin affida la gestione dell’azienda a Zeynep

Altre interessanti novità cattureranno l’attenzione di moltissimi telespettatori durante la messa in onda della puntata di domani, mercoledì 8 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni di My Home My Destiny Zeynep apparirà molto infastidita, lei e Baris non riusciranno a trovare un punto di incontro.

Dopo la lite, mentre saranno tutti seduti intorno al tavolo per cenare insieme, Nermin farà un discorso che spiazzerà tutti. Di che si tratta? Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che la donna annuncerà il suo desiderio di lasciare al più presto alla figlia la gestione della sua azienda, vorrebbe anche che ad occuparsi della consulenza legale fosse Baris. La madre adottiva di Zeynep annuncerà poi un’altra novità, vorrebbe aprire un ristorante insieme a Sakine, Sultan e Ali Riza.

Perché Endless Love non va in onda oggi, 6 gennaio 2025, e quando torna: anticipazioni/ Svolta per Nihan