My Home My Destiny oggi non va in onda: piccolo stop per la soap turca

Oggi 6 gennaio 2025 salta su Canale 5 l’appuntamento con My Home My Destiny. Chi sperava di godersi una nuova puntata della celebre soap turca dovrà, infatti, rinunciare, perché Zeynep, Mehdi, Baris e gli altri protagonisti si prendono un giorno di pausa per ‘festeggiare’ l’Epifania. Si tratta di una pausa brevissima, visto che già domani 7 gennaio My home My Destiny torna regolarmente in onda al solito orario, ovvero a partire dalle 16:50. Andrà quindi in onda fino a venerdì 10 gennaio 2025, senza ulteriori pause o stop.

Al posto di My Home My Destiny, nella giornata di oggi 6 dicembre su Canale 5 va in onda il film romantico, tutto natalizio, dal titolo Hearts of winter, anticipato dalla striscia pomeridiana dedicata al Grande Fratello. Prima ancora va invece in onda il film The Blind Side, con Sandra Bullock.

My Home My Destiny, le anticipazioni della puntata del 7 gennaio 2025

My Home My Destiny torna dunque in onda domani 7 gennaio 2025 con un appuntamento ricco di colpi di scena. Le anticipazioni ci svelano, infatti, che l’attenzione torna a concentrarsi su Zeynep, che sta vivendo un momento difficilissimo a causa della violenta morte di Mehdi. La donna cerca a tutti i costi di riprendersi e un aiuto le arriva da una persona inaspettata: la bella Nesrin. Tra le due donne nasce così un rapporto speciale, che nasconde però delle insidie. Nesrin non è chi dice di essere e questo Zeynep non lo sa. Quali conseguenze avrà questo segreto nel loro rapporto e nell’intera vicenda? I fan di My Home My Destiny potranno scoprirlo guardano le nuove puntate della soap turca, in onda da domani fino a venerdì alla solita ora su Canale 5.

