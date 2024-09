Anticipazioni NCIS Hawaii 3: il finale della precedente stagione

Debutta questa sera su Rai 2 alle ore 22.10 NCIS Hawaii 3, la terza stagione dello spin-off del franchise NCIS, lanciato nel 2021. Prima di scoprire le anticipazioni delle nuove puntate, ripercorriamo quanto accaduto nella seconda stagione e nel precedente finale di stagione andato in onda lo scorso autunno, che ha lasciato i fan della serie con il fiato sospeso. Jane Tennant è in fuga dagli scagnozzi di Adrian Creel; l’uomo, responsabile della morte di Charlie 1 e di altri sette agenti in Siria, non è affatto morto.

A salvarla sarà l’agente federale Kate Whistler, assieme a un cecchino d’eccezione che abbatterà il secondo inseguitore della donna. Il colpo sparato da una collina vicina è infatti di Sam Hannah, collega dell’Ufficio Progetti Speciali di Los Angeles. Dalle parole dell’agente supervisore John Swift, interpretato dalla guest star Henry Ian Cusick, si evince il desiderio di ampliare la squadra di Pearl Harbor, apparentemente proprio con lui. A ogni modo, l’episodio si conclude con la morte di Adrian Creel per mano di Maggie, in un piano strategico che si conclude con una cruenta colluttazione.

Anticipazioni NCIS Hawaii 3, 13 settembre 2024: Jane Tennant torna in servizio

Proseguendo ora con le anticipazioni NCIS Hawaii 3 della prima puntata in onda stasera, il primo episodio è intitolato Spara e Scappa e vede al centro l’agente Jane Tennant: superate le valutazioni mediche e psicologiche a seguito degli accadimenti che l’hanno vista protagonista, la donna è finalmente pronta a riprendere in mano la sua carriera. Ad aiutarla ci sarà l’amico e collega Sam Hannah: l’uomo non solo darà il nulla osta per autorizzare il ritorno in squadra, ma si unirà al team per risolvere un caso particolarmente delicato. L’elenco dei testimoni del WITSEC, a causa di una violazione nel database dell’US Marshall, è stato difatti immesso nel dark web: i nomi pubblicati in rete mettono a repentaglio la vita di molte persone, occorre partire per Las Vegas e localizzare l’hacker.

Il secondo episodio della stagione s’intitola Acqua e fuoco: la squadra NCIS sarà impegnata nella ricerca dei detenuti fuggiti sull’isola a seguito dello schianto dell’aereo che li trasportava in altri siti di detenzione. Durante l’indagine, l’agente supervisore John Swift affiderà a Hannah e Tennant il compito di catturare il fuggitivo più pericoloso: il Chimico, un russo responsabile della produzione di armi.

NCIS Hawaii 3, dove vedere la puntata in tv e in streaming

La nuova puntata di NCIS Hawaii 3 va in onda questa sera su Rai 2 a partire dalle ore 22.10; è possibile seguire la puntata anche in modalità streaming e in contemporanea alla messa in onda televisiva, utilizzando la piattaforma di Raiplay.