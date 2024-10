Anticipazioni NCIS Hawai’i, trama della puntata di oggi 11 ottobre 2024: cosa sceglie Tatyana

Oggi, venerdì 11 ottobre 2024, è tutto pronto per una serata all’insegna delle indagini poliziesche e di nuovi casi da risolvere. Dopo il nuovo episodio della ventunesima edizione di NCIS, alle 22.10, sempre in diretta televisiva su Raidue e in diretta streaming su Raiplay dove è possibile rivedere anche gli episodi già trasmessa, andrà in onda l’episodio della terza stagione di “NCIS Hawai’i”, spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico, dal titolo “Servire e proteggere”.

Al centro della trama dell’episodio in onda questa sera ci sarà Tatyana Sokolov, la cui famiglia possiede un’importante compagnia militare privata che fornisce armi e mercenari alla Russia. La donna parteciperà a una conferenza di pace internazionale alle Hawaii con il sostegno del Dipartimento di Stato americano e sceglie Lucy come sua agente di scorta e le confesserà la propria volontà di disertare. Nel frattempo, Sam, con l’aiuto della Tennant, chiederà di parlare con Alexi Volkoff, alias “Il Chimico”.

NCIS Hawai’i, anticipazioni puntata del 18 ottobre 2024: la morte di un caporale dei Marines

Le avventure dei protagonisti di “NCIS Hawai’i” non finiscono stasera ma continueranno anche la settimana prossima. Venerdì 18 ottobre, sempre alle 21.10 su Raidue, al termine dell’episodio di NCIS 21, andrà in onda un nuovo episodio dal titolo “Lo scambio” e che avrà come protagonista un marines che sarà misteriosamente trovato morto.

In particolare, nel prossimo episodio della serie tv, un caporale dei Marines sarà accidentalmente ucciso durante una lite familiare. Dopo l’omicidio, i litiganti spariranno e sul corpo della vittima sarà effettuata l’autopsia. In seguito al referto, si comincerà a pensare che non sia stato un incidente ma che a volere e ad organizzare la sua morte sia stato qualcuno in particolare non escludendo un familiare.

