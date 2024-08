Anticipazioni Nero a Metà 3, puntata del 12 agosto 2024 (replica): svolta nel caso di Clara

Andrà in onda lunedì prossimo, 12 agosto 2024, la quarta puntata in replica della fiction di Rai1 con protagonista Claudio Amendola. Il filo conduttore di queste tre stagioni è la scomparsa di Clara su cui indaga l’ispettore Carlo Guerrieri con tutta la sua squadra e nei prossimi episodio ci sarà una clamorosa e sconvolgente svolta che spiazzerà negativamente il protagonista. Dalle anticipazioni Nero a Metà 3, infatti, si scopre che la donna era invischiata in un grande giro di droga. Andando con ordine nella prossima puntata verranno trasmessi due episodio dal titolo Per Te e Separazioni.

Nero a metà 3, anticipazioni 1a puntata 22 luglio 2024 (replica)/ Clara scompare nel nulla: Carlo in ansia

La trama del primo episodio, stando a quanto riportano le anticipazioni Nero a Metà 3 svelano che emergeranno nuovi indizi sulla scomparsa di Clara. Nella puntata del 12 agosto 2024 infatti Carlo riconoscerà, grazie al lavoro attento della sua squadra, l’ex moglie nelle riprese video di un deposito bagagli e per lui sarà purtroppo molto chiaro che la donna ha agito come corriere della droga per Pugliani. La notizia lo sconvolgerà. E mentre Giulia Trevi indagherà sulle manovre criminali dell’uomo, il commissariato sarà impegnato nelle indagini di un pericoloso bombarolo: l’obiettivo è quello di fermalo in tempi stretti, prima che possa attentare all’altrui vita.

Claudio Amendola e la rivelazione 'choc' sui figli Alessia, Giulia e Rocco/ "Piango per loro se penso che..."

Nero a Metà 3 anticipazioni, trama della 4a puntata: Cartabella rischia la vita, scintille tra Alba e Malik

E non è tutto perché dalle anticipazioni Nero a Metà 3 si scopre anche che cosa succederà nel secondo episodio dal titolo Separazioni. La trama è ricca di eventi e intrecci inaspettati, Giulia Trevi scoprirà le coordinate per intercettare il prossimo scambio di droga di Pugliani, ma non tutto andrà per il verso giusto. Ottavia riuscirà a impossessarsi di un indizio importante su Suleyman e tuttavia, nonostante le pessime premesse, tra i due nascerà una sorprendente intesa.

Spazio avranno nelle trame anche il rapporto tra Alba e Malik in cui non mancheranno tensioni e scintille Cantabella si ritroverà in una situazione che potrebbe costargli caro e le indagini sulla morte del braccio destro di Pugliani riveleranno che si tratta dello stesso uomo che aveva prelevato Clara all’uscita del carcere, prima della sparizione della donna. L’appuntamento con la 4a puntata di Nero a Metà 3, in replica, è per lunedì prossimo 12 agosto 2024 in prima serata su Rai1.

Giorgia, chi è la compagna di Claudio Amendola/ Un amore "misterioso", alla larga dal gossip e...